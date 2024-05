Történelmi jelentőségű a kínai elnök budapesti látogatása

Vitályos Eszter kormányszóvivő a kínai elnök látogatásáról azt mondta, hogy szerdától péntekig Hszi Csin-ping kínai elnök és delegációja Magyarországra látogat, erről számolt be az Origó. A mostani látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert a kínai elnök a Covid-járvány óta először látogat a kontinensre. Csak két uniós országot keresett fel most a kínai elnök – tette hozzá.

Csütörtökön tárgyal egymással Sulyok Tamás és Hszi Csin-ping.

Vitályos Eszter felhívta a figyelmet arra is, hogy 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás hazánkba, és ezért került Magyarország az autóipari fejlődés élvonalába. Magyarország nyitott a kínai befektetésekre – tette hozzá, majd kiemelte:

A kínai vállalatok bizalmát jelzi, hogy a CATL Debrecenben épít gyárat, valamint a BYD is hazánkat választotta.

A kormányszóvivő közölte, megfelelő ütemben halad a Budapest–Belgrád vasút fejlesztése is. A kétoldalú kapcsolatok szempontjából kulcsfontosságú, hogy hét kínai városból lehet átszállás nélkül Budapestre jutni. Március 14-től a magyar állampolgárok 14 napot tartózkodhatnak vízum nélkül Kínában – mondta a szóvivő. A látogatás során legalább másfél tucat megállapodást írnak majd alá a felek. Vitályos Eszter elmondta azt is, hogy Magyarország kilencedik legfontosabb külkereskedelmi partnere Kína. A megbeszéléseken természetesen a kínai béketörekvésekről is szó esik.