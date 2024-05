Így védik a világ egyik legfontosabb emberét hazánkban

Hszi Csin-ping kínai elnök már többször találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a 2012. november 15-i hivatalba lépése óta, legutóbb 2023 októberében Pekingben.

A kétnapos állami látogatáson Franciaországban tartózkodó Hszi Csin-ping kínai elnök a Francia-Kínai Üzleti Tanács hatodik ülésszakán a párizsi Marigny Színházban 2024. május 6-án (Fotó: MTI/EPA POOL/Mohamed Badra)

Kína az elmúlt 15 évben a világ egyik legerősebb országává nőtte ki magát. Ennek megfelelően pedig olyan betonbiztos védelem kíséri – Magyarországra is – a kínai elnököt, amilyenben legutóbb Ferenc pápának volt része – írta meg a Világgazdaság. Nem megerősített sajtóhírek szerint a kínai delegáció több száz főből áll majd, köztük

Wang Yi külügyminiszter,

Lan Foan pénzügyminiszter,

Wang Wentao kereskedelmi miniszter,

illetve Dzsen Sancsie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke

és Ju Csianhua, a Vámügyi Főigazgatóság főigazgatója is.

Várható, hogy Hszi Csin-pinget felesége, Peng Li-jüan is elkíséri, már csak azért is, mert a kínai elnök európai körútjának párizsi állomásán is jelen van és hivatalos programot is visz.