„Kína viszonya Magyarországgal jobb, mint más uniós tagállamokkal”

Az Európai Unió az ukrajnai háború miatt kezdte el a már említett deglobalizációt, hivatalos nevén a de-risking politikát. Ez azonban valószínűleg még jóval a háború befejezése után is folytatódni fog. A kockázatcsökkentés nemcsak Oroszországot, hanem Kínát és néhány más országot is célba vesz. Úgy vélem, ez a politika arra is irányul, hogy megakadályozza az amerikai vállalatok dominanciáját az EU digitális piacán. Ennek a politikának a fő mozgatórugója már nem az ukrajnai háború, hanem az EU vezetőinek a gazdasági függőségektől való félelme.