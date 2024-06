Belehalt a sérüléseibe a migránstámadás egyik áldozata

Traurige Gewissheit.

Rouven L. (29) ist tot.



Er wurde von einem Islamisten am 31.05.2024 in #Mannheim brutal niedergestochen und hat diesen widerwärtigen Angriff leider nicht überlebt!



Ruhe in Frieden, Rouven.

Viel Kraft der Familie und den Angehörigen. 🕊️ pic.twitter.com/xDyQ4LzXib