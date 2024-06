Geert Wilders pártja nagyot nyerhet az EP-választáson

Geert Wilders holland szélsőjobboldali vezető pártja a jelek szerint nagyot erősödött az európai parlamenti (EP-) választásokon, a csütörtökön közzétett exit poll szerint kevéssel szorult a második helyre, írta a Politico. A Wilders vezette jobboldali Szabadságpárt (PVV) 2019-ben nem nyert mandátumot, de most úgy áll, hogy a 720 fős EP-ben a Hollandiának jutó 31 helyből hétre esélyes – derül ki az Ipsos I&O közvélemény-kutató intézet felméréséből.

Ma este messze mi vagyunk a legnagyobb győztesek

– mondta Wilders újságíróknak, egyben reményét fejezte ki, hogy a Szabadságpárt még az élre is kerülhet, ha június 9-én, a hivatalos eredmények kihirdetése után mind a 27 tagállam leadja szavazatát.

Felmérések azt mutatják, a PVV a 2019-es adatokhoz képest sokat erősödött, csupán néhány százalék választja el attól, hogy megelőzze a Munkáspárt (PvdA) és a Baloldali Zöldek (GL) szövetségét. Mark Rutte leköszönő miniszterelnök jobbközép, Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD) pártja várhatóan négy mandátumot szerez, egyet veszít. Az Ipsos I&O szerint a részvételi arány 47 százalékos volt, ami öt százalékpontos növekedést jelent az előző választáshoz képest. A baloldaliak, köztük Bas Eickhout, a zöldek EP-képviselője, valamint Frans Timmermans, a GL-PvdA szövetség vezetője úgy látják, a hollandiai adatok azt jelzik, nem biztos, hogy a jobboldal nyeri meg a voksolást. Noha a baloldal örömmel fogadta az exit poll adatokat, az eredmények még koránt sem véglegesek, a felmérések továbbra is jobboldalra való eltolódást jósolnak az EP-választásokon – többek közt Franciaországban és Olaszországban is, de előkelő helyet foglalhatnak el a jobboldaliak Németországban is.

A GroenLinks-PvdA párt vezetője, Bas Eickhout és a GroenLinks-PvdA vezetője, Frans Timmermans (balról jobbra) reagált a holland európai parlamenti képviselők megválasztásának ideiglenes eredményeire. (Fotó: ANP/AFP/Sem van der Wal)

Azt pedig még a Politico is elismerte, hogy uniós szinten továbbra is a jobboldal térnyerése várható, mely hatással lehet az uniós menekült- és migrációs ügyi politikára és a migrációra, valamint a klímapolitikára is. A csütörtöki hollandiai voksolás után pénteken Írországban és Csehországban, szombaton Máltán, Szlovákiában és Lettországban, majd vasárnap az EU többi országában is szavaznak.