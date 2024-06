Medvegyev: Ukrajna? Mi az?

„Ukrajna? Mi az?” – teszi fel a kérdést Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök annak kapcsán, hogy „Scholz szerint az orosz elnöknek el kell ismernie, hogy Ukrajna erős, és nem lehet térdre kényszeríteni” – idézte a kancellárt az orosz politikus. A minap lapunk is beszámolt Scholz kijelentéseiről, aki azt mondta, hogy

Ukrajna erős, és Oroszország nem fogja elérni imperialista terveit.

Die Ukraine ist stark und lässt sich nicht in die Knie zwingen, lässt sich keine Kapitulation diktieren. Das muss Putin endlich erkennen. Für die Ukraine kann es nur einen gerechten Frieden geben. Für diesen gerechten Frieden arbeiten wir unermüdlich. pic.twitter.com/KBcWZitw8L — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 8, 2024

Természetesen a válasszal sem marad adósunk az orosz politikai verőember, nem elégedett meg a gonosz kérdéssel.

„… afféle uradalom, amelyet közvetlenül az USA és a NATO-országok irányítanak. Azt, ha nem is minden nehézség nélkül, de teljes egészében ők tartják fenn. Saját lakosságának tiltakozása ellenére mindenféle leghalálosabb fegyvereket kap.

Még az a fura fickó is, a csúnya, göcsörtös arcú Borrell is elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus néhány héten belül véget érhetne, ha leállítanák a fegyverszállításokat Kijevbe” – írta Telegram-üzenetében az orosz politikus.