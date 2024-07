Donald Trump megállíthatatlan

Donald Trump elleni ellehetetlenítési kísérletekről beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában Törcsi Péter. Az Alapjogokért Központ operatív igazgatója hozzátette: próbálták jogi eszközökkel ellehetetleníteni őt, letörölni a szavazólapokról az előválasztások idején, meg voltak olyan demokrata államok, ahol ezt kezdeményezték a nagy választáson is, ami novemberben lesz.

Különböző bírósági eljárásokat indítottak ellene politikai alapon és történt egy merénylet is. Ezeket azért a választók, illetve a delegáltak összekötik. Hála Istennek egyik sem sikerült, tehát nem sikerült sem jogi eszközökkel, sem fegyverrel megállítani Donald Trumpot, és ez még inkább egyfajta hőssé teszi az amerikaiak szemében

– húzta alá a szakértő.

Az Alapjogokért Központ közösségi oldalán arról is hírt adtak, hogy a központ képviselői, Törcsi Péter és Ernyei Magor, a Központ nemzetközi igazgatója a Republikánus Nemzeti Kongresszuson is részt vettek, s ott több fontos találkozóra is sor került.

Nagy találkozások a Republikánus Nemzeti Kongresszuson

– írták a bejegyzéshez. Mások mellett egyeztettek Kristi Noem dél-dakotai republikánus kormányzóval, Andy Harris és Norm Coleman republikánus politikusokkal, illetve Doug Burgum Észak-Dakota kormányzójával is.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje a michigani Grand Rapidsban rendezett választási gyűlésen 2024. július 20-án (Fotó: MTI/EPA/Allison Dinner)