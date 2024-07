Lezuhanhatott egy F–16-os vadászrepülőgép Észak-Lengyelországban + videó

Körülbelül 20 percig néztük a manővereit. Repült a pogórzei lakótelepek felett, nagyon alacsonyan repült a Beaufort-lakótelep teteje felett, ilyen közelről még nem láttam ezt a gépet, még az AirShow bemutatókon sem, amit imádok. Szabad-e gyakorolni a lakótelepeken? Még az AirShow-n is van a gépeknek egy kijelölt, a közönségtől távol eső területük

– mondta egy lengyel szemtanú, aki látta, amikor lezuhant egy – a közösségi médiában terjedő infomációk szerint F–16-os – repülőgép Lengyelországban. Információk szerint a repülőgép gyakorlatozás közben zuhant le.

A Troimiasto hírportál információi szerint ugyanakkor egy, a lengyel hadseregben Bielik néven ismert M–346 Master repülőgép zuhanhatott le. Ez egy kétüléses, két hajtóműves repülőgép, amelyet haladó repülési képzésre szántak.

A katonai repülőgép a szombatra tervezett repülőbemutató előtt zuhant le a Babie Doły repülőtéren, a pilóta állapotáról egyelőre semmit nem tudni.

Egyelőre nem adtak hírt arról sem, hogy Kijev F–16-osokat kapott volna, mivel még zajlik a pilóták kiképzése a vadászgépre. Felmerült azonban, hogy Lengyelország vagy Románia területéről lőjék le az Ukrajnát támadó orosz rakétákat, meg is erősítették a lengyel légvédelmet az ukrán határvidéken. Katonai repülőgépek is kezdtek járőrözni, hogy ha szükséges, meg tudják védeni a légteret. A napokban pedig arról is beszámoltunk, hogy a lengyel védelmi miniszter részletezte, milyen feltételek mellett indítanak támadást Moszkva rakétái ellen. Lengyelország a minap már kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá Ukrajnával. Az egyezmény célja egyebek mellett egy olyan mechanizmus kidolgozása, melynek eredményeként a lengyel légvédelem képes lesz Lengyelország területéről orosz rakétákat lelőni az ukrán légtérben.

Borítókép: Egy F–16-os bemutató repülést hajt végre (Fotó: Orhan Cicek/Anadolu via AFP)