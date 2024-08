Korábban a Washington Post cikket közölt a szudzsai helyzetről, amelyben azt írta, hogy újságírói ukrán csapatok kíséretében léptek be a Kurszki területre.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy egy héttel a meglepetésszerű támadás után a The New York Times munkatársai ellátogattak arra a helyre, ahol az ukrán erők betörtek Oroszországba.

Akkor az URA.news megjegyezte: a The New York Times újságírójának az ukrán fegyveres erők engedélyezték, hogy orosz földre lépjen a Kurszki területen. Arról nem közöltek részleteket, hogy az amerikai lap értesítette-e az orosz felet az orosz államhatár átlépéséről.

