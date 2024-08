Brüsszel tények nélkül is tud küzdeni a dezinformáció ellen

Az EUvsDisinfo az Európai Külügyi Szolgálat East StratCom munkacsoportjának kiemelt projektje. Azért hozták létre 2015-ben, hogy jobban előre jelezze, kezelje és reagáljon az Oroszországi Föderáció folyamatos dezinformációs kampányaira, amelyek az Európai Uniót, annak tagállamait és a közös szomszédságunkban lévő országokat érintik – áll a bemutatkozásban.

Itt a leleplezés

Nem tényekkel harcolnak az orosz dezinformációk ellen, hanem csak leírják, hogy az nem is igaz, amit valamelyik lap állít, az olvasó pedig higgye el, hogy ez a dezinformáció jobb, mint az orosz. A Kreml hírverői Démonizálják a párizsi olimpiát címmel írták meg, hogy az állítólag X- és Y-kromoszómákkal is rendelkező sportoló nem is férfi, hanem nő. Mert szerintük az oroszok csak bemondták, hogy van neki X- és Y-kromoszómája.

„Kreml-párti kommentátorok támadják az algériai bokszolót, Imane Helifet, azt állítva bizonyítékok nélkül, hogy férfi. A vita még tavalyra nyúlik vissza, amikor Helif győzelmet aratott egy korábban veretlen orosz bokszoló felett Újdelhiben. Néhány nappal később az orosz dominanciájú Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) azt állította, hogy egy vizsgálat kimutatta, hogy Helifnek XY-kromoszómái vannak. A tesztről azonban semmilyen konkrétumot nem közöltek.”

Igaz, a fölött az apróság fölött elsiklanak a dezinformáció elleni küzdelem harcosai, hogy nagyon egyszerű lett volna bizonyítani az ellenkezőjét, ha Imane Helif mondjuk részt vesz egy új vizsgálaton. De ez nem történt meg, helyette inkább mindenkit beperelnek, aki férfiként hivatkozik rá.

„A Kreml-barát kommentátorok arra használták fel a megnyitóünnepség körüli felhajtást, hogy előremozdítsák a már megszokott dezinformációs narratívájukat, miszerint a Nyugat megpróbálja felforgatni mindazt, ami jó és egészséges a hagyományos társadalmakban. Az egyik cikk például hirdette, hogy az olimpiai szervezők »leszbikusokat, transzneműeket és prostituáltakat tettek Az utolsó vacsora hőseivé«. Egy másik kommentátor lélektelenül azt állította, hogy az ünnepség egy prédikáció volt a »szexuális romlottságról«. Azt is állította, hogy a »perverzek« – ahogy ő a melegeket nevezte – »globális háborúkat hoznak«.”

Egyetlenegy tényt is közöltek a EUvsDisinfo felügyelői, miszerint Párizs kifejezte, hogy nem kívántak gúnyt űzni a kereszténységből. Valóban kifejezték.

Egyesek azonban úgy vélték, hogy a jelenet Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című festményét és tágabb értelemben a kereszténységet gúnyolja. A francia szervezők megerősítették, hogy nem akartak gúnyolódni.

Borítókép: Olimpiai megnyitóünnepség, 2024 (Forrás: Facebook)