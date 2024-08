Jobboldali győzelmet várnak ebben a német tartományban

Röviddel a szeptember 1-jei türingiai és szászországi tartományi választások előtt két új közvélemény-kutatás látott napvilágot. A Forschungsgruppe Wahlen szerint Türingiában az Alternatíva Németországért (AfD) és tartományi vezetője, Björn Höcke harminc 30 százalékon áll. A Mario Voigt csúcsjelölt vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) áll a második helyen, 23 százalékkal. Ezt követi a Sahra Wagenknecht baloldali szövetsége 17 százalékkal és Bodo Ramelow miniszterelnök baloldali pártja 14 százalékkal. A szövetségi kormánykoalíció pártjai csúfos vereség elé néznek, a szociáldemokraták (SPD) hat százalékot kapnának. A Zöldek párt pedig négy százalékkal be sem jutna a tartományi parlamentbe, de hasonló sorsra juthatnak a liberálisok is (FDP).

Germany (Thuringia regional parliament), Forschungsgruppe Wahlen poll:



AfD-ESN: 30%

CDU-EPP: 23% (+2)

BSW-NI: 17% (-2)

LINKE-LEFT: 14% (-1)

SPD-S&D: 6% (-1)

GRÜNE-G/EFA: 4% (+1)



+/- vs. 5-8 August 2024



Fieldwork: 19-22 August 2024

Sample size: 1,071



➤ https://t.co/obOCVirbpF… pic.twitter.com/62TcWOTpf5 — Europe Elects (@EuropeElects) August 24, 2024

Mint ismert, balliberális fősodor Höckét megpróbálta ellehetetleníteni a közelmúltban, a baloldali és liberális politikusok elérték, hogy jogilag is szélsőjobboldalinak nyilvánítsák az AfD-s jelöltet. Ahogy az a felmérésekből is kiderül, nem jártak sikerrel. Az Infratest dimap intézet által közzétett felmérés nagyrészt hasonló eredményre jutott. Szakértők szerint a választások után valószínűleg nehéz lesz koalíciót kötni a tartományi kormányzásért. Az összes többi párt kizárta az AfD-vel való koalíciót, a CDU pedig a baloldaliakkal és a zöldekkel nem akar együttműködni.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Thüringen • INSA / FUNKE Medien Thüringen: AfD 30 % | CDU 21 % | BSW 19 % | DIE LINKE 16 % | SPD 6 % | GRÜNE 3 % | FDP 3 % | Sonstige 2 %

➤ Verlauf: https://t.co/ovEBl1I3iB

🗓️Nächste Landtagswahl: 1. September 2024#ltwth pic.twitter.com/seEr3x8mFL — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) August 13, 2024

Eközben Szászországban az AfD és a CDU fej-fej mellett verseng a győzelemért. A Forschungsgruppe Wahlen szerint a Michael Kretschmer miniszterelnök vezette kereszténydemokraták a szavazatok 33 százalékát szerezhetik meg, az AfD pedig 30 százalékon áll. A harmadik helyen a Sahra Wagenknecht-koalíció (BSW) áll 11 százalékkal, ezt követheti az SPD hét százalékkal, majd a Zöldek hat százalékkal. Az FDP ebben a tartományban is kieshet a parlamentből.

Az Infratest dimap intézet arra jutott, hogy a CDU 31 százalékon áll, míg az AfD és vezető jelöltje, Jörg Urban 30 százalékon. Wagenknecht pártja itt is a harmadik helyen áll 14 százalékkal, majd az SPD következik hét százalékkal. Az intézet is úgy látja, hogy az FDP nem jut be a parlamentbe most vasárnap. Szászországban valamelyest könnyebben felállhat az új kormány. Bár a CDU kizárta az együttműködést az AfD-vel, de Wagenknecht pártjával alapvetően összeállnának a kereszténydemokraták. A legutóbbi felmérések szerint a CDU és a BSW koalíciója is szűk többséggel rendelkezne. Egy ilyen szövetség azonban rendkívül ellentmondásos vita tárgya a CDU-n belül, hiszen nem minden képviselő nézi jó szemmel a baloldali párttal való együttműködést.

Borítókép: Türingiában óriási győzelmet arathat vasárnap az Alternatíva Németországért (AfD)