Megakadályoznák az albán migránstábor megnyitását a civil szervezetek

A baloldali politikusok és a civil szervezetek szerint koncentrációs tábort épít az olasz kormány Albániában. A legfrissebb sajtóhírek szerint a Lifeline német civil szervezet bejelentette, hogy vasárnap delegációt küld Albániába, hogy felülvizsgálja a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány által kezdeményezett migránsközpont körülményeit.

A sajtó szerint a baloldali politikusokhoz köthető szervezet célja, hogy az emberi jogokra hivatkozva, hírverést keltve akadályokat gördítsen a tábor megnyitása elé.

Az albániai migránsközpontról Giorgia Meloni és Edi Rama albán miniszterelnök között született megállapodás tavaly novemberben. Az olasz kormány célja, hogy a tengeren keresztül érkező migránsokat ne Olaszországban, hanem egy unión kívüli országban helyezzék el. Az olasz hatóságok mindeddig Olaszországba szállították a Földközi-tengeren keresztül érkező illegális migránsokat, a tábor megnyitásától kezdődően azonban többségük a menedékkérelem elbírálása idejére az albániai központban lesz elhelyezve. A kormány célja ezzel, hogy tehermentesítse az olasz központokat és elrettentse az Afrikából induló tömegeket.

A tervek szerint augusztus elején kellett volna üzembe lépnie a két központnak, de még mindig nincsen pontos dátum a nyitással kapcsolatban.

A Mission Lifeline éveken keresztül segítette a Földközi-tengeren a migránsok partra szállítását, most pedig engedélyt kért, hogy ellenőrizze az albán tábor körülményeit. Martin Kunze, a német szervezet tagja szerint koncentrációs tábort épít az olasz kormány. Hozzáfűzte, a Sea Watch és az SOS Humaity szervezetek is aggodalmukat fejezték ki az emberi jogok hiánya miatt. Azt is tudatták, hogy a német szervezet egy hétig tartózkodik Albániában.

A jobboldali képviselők úgy vélik, hogy a megnyitás körüli visszhang is azt bizonyítja, hogy a civil szervezetek a szabályozás nélküli bevándorlást akarják elősegíteni és összejátszanak az emberkereskedőkkel.

Céljuk nem más, mint a rendzavarás, valamint az, hogy a kétségbeesett emberek életéből profitálhassanak, és az embercsempészekkel összedolgozzanak

– kommentálta egy közleményben Nicola Procaccini és Carlo Fidanza, az Olasz Testvérek európai parlamenti képviselői.

