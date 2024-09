Kültereken is dohányfüstmentességet vezetne be az EU

Az Európai Bizottság dohányfüstmentességet vezetne be bizonyos kültéri tereken is azzal a céllal, hogy az emberek, elsősorban a gyermekek és fiatalok hatékonyabb védelmet élvezhessenek a passzív dohányzás és az aeroszolok hatásai ellen. A kedden közzétett brüsszeli közlemény szerint az uniós bizottság az egészség hatékonyabb védelme érdekében erőteljesebb intézkedéseket ajánl a dohányfüstmentes környezetre vonatkozóan.

Az érintett kültéri terekre vonatkozóan közölték, ezek közé elsősorban azok a szabadtéri szabadidős tevékenységre alkalmas területek tartoznak, ahol a gyermekek összegyűlhetnek.

Ilyenek lehetnek játszóterek, vidámparkok és az úszómedencék környéke, valamint az egészségügyi és oktatási létesítményekhez kapcsolódó szabadtéri területek, középületek, szolgáltató létesítmények, valamint a közlekedési megállók és állomások.

Az új kezdeményezésben az az ajánlás is szerepel, hogy a tagállamok terjesszék ki a dohányfüstmentes környezetre vonatkozó szabályokat az újonnan megjelenő termékekre is. Ilyenek lehetnek a hevített dohánytermékek és az elektronikus cigaretták, amelyeket egyre gyakrabban használnak nagyon fiatal felhasználók is – hívták fel a figyelmet.

A passzív dohányzásnak és az aeroszoloknak való kitettség elleni hatékonyabb védelmet szolgáló ajánlásokat a tagállamok saját belátásuk szerint, saját szakpolitikai intézkedéseik útján hajthatják végre, az adott ország körülményeinek és szükségleteinek megfelelően – tette hozzá tájékoztatásában az uniós bizottság.