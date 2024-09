Parókát és műmelleket is kaphatnának a rabok New Yorkban

Crystal Hudson tanácsosnő törvényjavaslata „A büntetés-végrehajtási intézet őrizetében lévő személyeknek és személyzetének a nemi identitást megerősítő tárgyakhoz és orvosi eszközökhöz való hozzáférésének előírása” címmel módosítaná a helyi törvényt, és előírná, hogy a büntetés-végrehajtási egészségügyi szolgálatoknak biztosítania kellene a transznemű raboknak olyan tárgyakat, amelyek segítik olyan neműnek mutatni magukat, amilyen neműként élni kívánnak – írja a The Post Millennial hírportál.

Vagyis a magukat transzneműnek valló rabok hozzájuthatnának parókákhoz, pénisz- vagy mell-protézisekhez, leszorító fehérneműkhöz és kötésekhez vagy más hasonló tárgyakhoz.

A törvényjavaslat, amelyet a városi tanács csütörtöki ülésén mutatnak be, azt is előírja, hogy a személyzetnek is engedélyezni kell, hogy a munkájuk során „nemi hovatartozást megerősítő” tárgyakat vagy orvosi eszközöket viselhessenek.

Hudson a New York Postnak elmondta: „Törvényhozóként az a célunk, hogy megerősítsük a New York-iak polgári szabadságjogait. A városunk börtöneiben élő transznemű, nemi szempontból nem konform, nem bináris és/vagy interszexuális emberek számára a nemi identitást megerősítő ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosítása része ennek a küldetésnek”.

A The Post beszámolója szerint jelenleg nem világos, hogy ki állná a számlát ezekért a tételekért.

A törvényjavaslat kritikusai szerint ugyanakkor ezeket a tárgyakat a fogvatartottak fegyverként vagy épp a fegyverek elrejtésére is használhatnák.

Benny Boscio, a Correction Officers’ Benevolent Association (COBA) szakszervezet elnöke úgy fogalmazott:

„Míg a COBA teljes mértékben támogatja, hogy az egyének szabadon vállalják saját nemi identitásukat, nem támogathatunk semmilyen olyan jogszabályt, amely veszélyezteti a tisztjeink és az őrizetünkben lévő emberek biztonságát”.

A fogvatartottak számára a protézisekhez való hozzáférés engedélyezése lehetővé tenné számukra azt is, hogy kábítószereket és fegyvereket, például borotvapengéket rejtsenek el, amelyeket könnyen felhasználhatnának más fogvatartottak és a tisztjeink megtámadására

– tette hozzá.

Joann Ariola republikánus tanácsos szerint a javaslat „veszélybe sodorná a büntetés-végrehajtási tiszteket, a többi alkalmazottat és a rabokat, mert ezeket a tárgyakat fegyverként vagy fegyverek elrejtésére használhatnák, ezért remélem, hogy ez a törvényjavaslat soha nem lát napvilágot”.

Jelenleg New Yorkban 6135 fogvatartott közül 42-en vallják magukat transzneműnek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)