Svédországban gazdagon jutalmazzák az illegális migránsokat

Néhány hete sajtótájékoztatót tartott Maria Malmer Stenergard svéd migrációs miniszter – aki azóta külügyminiszter lett – amin bejelentette, hogy ötven év után most először több külföldi hagyja el Svédországot, mint amennyi érkezik. Bár a valóság némileg más képet mutat (adminisztratív okai lehetnek a negatív számoknak), az Ulf Kristersson vezette kabinet, kormányprogramjához híven, jelentős migrációpolitikai fordulat végrehajtásán dolgozik.

A bő tízmilliós Svédországban több mint kétmillió ember született külföldön, és több mint felük 2000 után érkezett. A 2022-es parlamenti választások előtt szinte konszenzus volt Svédországban abban, hogy a bevándorlást csökkenteni kell, mert Svédország nem tud megbirkózni az integrációval, a kérdés természetesen a hangsúlyokon volt.

A Svéd Demokraták szuverenista jobboldali párt volt az egyetlen, amely kivándorlást is szorgalmazott. Bár a jobboldali kormánykoalícióba nem vették be a jobboldalon egyébként legtöbb szavazatot kapó SD-t, de a kisebbségi kormányt a Tidö-megállapodásnak nevezett szerződés alapján kívülről támogatják. Ennek fejében jelentős befolyással rendelkeznek a kormányzati döntésekben, ennek köszönhetően kerülhetett most napirendre a kivándorlás támogatásának drasztikus növelése.

Bár a tervezetet az azt vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság nem támogatta, a kormány kitart az elképzelése mellett. Csütörtökön sajtótájékoztatón mutatta be terveit a kabinet és az SD.

Ennek értelmében a már jelenleg is elérhető támogatást drasztikusan megemelve, 35 000 svéd koronára (12 millió forint) bővítené azok ellátását, akik vállalják, hogy véglegesen elhagyják Svédországot. Az összeg személyenként járna, azaz egy család esetén ez több tízmillió forintot jelenthet.

A rendelkezés 2026. január 1-jén lépne életbe. Jövőre 105 millió korona pluszforrást terveznek erre biztosítani, az intézkedés hatálybalépése évében, 2026-ban pedig 1,4 milliárdot, azaz több mint 50 milliárd forintot. Annak érdekében, hogy a visszavándorlási támogatásban részesülők ne utazzanak újra Svédországba más identitással (amire számos példa volt eddig kiutasítottak esetében), biometrikus adatok felvételét kellene a kivándorlóknak vállalniuk.

Jelenleg egy felnőttre legfeljebb tízezer korona (350 ezer forint), a családok egészére pedig negyvenezer a felső határ. A támogatást azok igényelhetik, akik ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedélyt kaptak Svédországban. A stockholmi kormány javaslata nem új, Dánia jelenleg is már hasonló összeggel támogatja a hazatérő migránsokat.

Borítókép: Bangladesi migránsok nézegetik Európa térképét (Fotó: AFP)