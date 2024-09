Vészhelyzet kihirdetését kérik az olasz börtönőrök

A börtönökben szolgálatot teljesítő szakszervezet vezetői attól tartanak, hogy ha a kormány továbbra sem avatkozik be, akkor végzetes kimenetelű tragédiára is sor kerülhet. Leo Beneduci, a szervezet titkára arról számolt be a sajtónak, hogy a milánói Biella börtönben a napokban egy rab a szolgálatot végző őr torkának szegezett egy szúróeszközt. Azzal fenyegette, hogy ha nem nyitja ki rabtársai celláját, akkor megöli.

Közben a többi rabot arra biztatta, hogy csatlakozzanak a felkeléshez.

Szerencsére a többi szolgálatban lévő őrnek még időben sikerült beavatkoznia. Torinóban pedig a rabok ellenálltak az utasításoknak és nem voltak hajlandók késő reggel visszatérni cellájukba. A szakszervezet titkára tehát az olasz sajtóorgánumokon keresztül is megerősítette, hogy arra kérik Carlo Nordio védelmi minisztert, Giorgia Meloni miniszterelnököt és Sergio Mattarella köztársasági elnököt, hogy hirdessenek rendkívüli állapotot a börtönökben.

Borítókép: Az olaszországi börtönökben mindennaposak a lázadások (Fotó: AFP)