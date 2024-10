A spanyol kormány ellenzi menekültügyi központok létesítését az Európai Unión kívül

Yolanda Díaz miniszterelnök-helyettes újságíróknak szerdán olyan migrációs politika mellett érvelt, amelynek védenie kell a nemzetközi törvényességet és az emberi jogokat. Hangsúlyozta, hogy Spanyolország továbbra is a szabályozott és biztonságos migrációs útvonalak kialakításáért dolgozik, együttműködve a kibocsátó és tranzitországokkal az embercsempész-maffiák ellen.

Párhuzamot vont Ursula von der Leyen bizottsági elnök javaslata és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök terve között, megjegyezve, hogy utóbbi alapvetően a nemzetközi törvényesség és az emberi jogok kirívó megsértése, ezért azt teljes mértékben elutasítja. Az olasz és az albán kormányok közötti megállapodás alapján Albánia befogadótáborokat nyitott az olasz parti őrség által nemzetközi vizeken felvett illegális bevándorlók számára.

Pilar Alegría spanyol kormányszóvivő a kormány keddi ülését követően újságírói kérdésre felidézte: Spanyolország már korábban is bírálta a probléma ilyen megközelítését. Mint mondta, a kabinet továbbra is az uniós migrációs paktum humanitárius és támogató alkalmazását képviseli, amely egyensúlyt keres felelősség és a szolidaritás között. Sürgette, hogy a megállapodást mielőbb ültessék át a gyakorlatba is.

A spanyol belügyminisztérium által szerdán frissített adatok szerint a dél-európai országban idén október közepéig több mint 45 ezren érkeztek illegálisan, 22 százalékkal többen, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Legtöbben, mintegy 33 ezren a Kanári-szigeteken érték el a szárazföldet Afrika nyugati partjai felől, ami negyvenszázalékos növekedés a múlt évhez képest. A felnőtt illegális bevándorlókat folyamatosan szállítják az ország különböző tartományaiba, hogy csökkentsék a szigetcsoport befogadóközpontjainak túlzsúfoltságát. Elhelyezésükkel kapcsolatban a napokban élénk vitát váltott ki az a sajtóban megjelent információ, miszerint a kormány a kereskedelmi használaton kívüli, Ciudad Real városában található repülőtéren alakítana ki sürgősségi befogadóközpontot a Kanári-szigetekről átszállítottak számára.

Borítókép: Ellepik Nyugat-Európát az illegális migránsok (Fotó: AFP)