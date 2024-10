Egy erős Amerika az egész világnak jó

A jelenlegi amerikai–magyar diplomáciai kapcsolatok távol állnak attól az erős szövetségtől, amely Donald Trump elnöksége alatt jellemezte a két ország viszonyát – mutatott rá a II. International Pro-Israel Summiten elmondott beszédében Bryan Leib, az Alapjogokért Központ vezető kutatója, korábbi republikánus képviselőjelölt.

Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök között nagyszerű kapcsolat alakult ki, amely a kölcsönös tiszteleten alapult. Azonban David Pressman, az Egyesült Államok jelenlegi magyarországi nagykövete, – aki sokak szerint inkább aktivistaként viselkedik, mint diplomataként – több alkalommal is nyílt kritikával illette a magyar kormányt és a magyar népet. Ez a hozzáállás jelentős feszültséget okozott, és fájdalmasan érintette mindazokat, akik törődnek az amerikai–magyar kapcsolatokkal – mondta a részben magyar származású kutató.

A magyar emberek, mint megtanultam, kölcsönösségre építenek: ha tiszteletet adunk, tiszteletet kapunk

– fogalmazott Bryan Leib.

Sajnálatos módon nem Magyarország az egyetlen ország, amely ilyen problémákkal néz szembe az amerikai diplomaták részéről – világított rá a kutató. Több országban is előfordul, hogy az amerikai nagykövetek inkább politikai aktivistaként, semmint diplomataként tevékenykednek, ami elfogadhatatlan. Ugyanakkor van némi remény, hogy a következő amerikai nagykövet, különösen ha azt a Trump-kormányzat jelöli ki, törekedni fog a kapcsolat újjáépítésére.

A közelgő novemberi választások kimenetele jelentősen befolyásolhatja nemcsak az amerikai–magyar kapcsolatokat, hanem az Egyesült Államok és más kulcsfontosságú szövetségesei közötti viszonyt is. Ha Donald Trump újra a Fehér Házba kerülne, a két ország viszonya valószínűleg javulna – vélekedett a szakértő.

Az amerikai elnökválasztás következményei az egész világon érezhetők lesznek. Az amerikai emberek számára is fontos, hogy ismét erős vezetőjük legyen, mivel sokan gazdaságilag és érzelmileg is nehéz helyzetben vannak – világított rá Bryan Leib. Trump elnökként a nemzetközi színtéren is egy erős Amerika képét mutatná, ami globális stabilitást hozhatna.

Egy erős Amerika az egész világnak jó

– fogalmazott az Alapjogokért Központ vezető kutatója. Ez ugyanis azt jelentené, hogy nem robbannak ki háborúk – zárta gondolatmenetét Bryan Leib.

Borítókép: Bryan Leib, az Alapjogokért Központ vezető kutatója a II. International Pro-Israel Summit konferencián (Forrás: Alapjogokért Központ)