„Harris egy ilyen beszélgetésben már rég a földön feküdne” – Több, mint 25 millióan nézték meg az interjút egy nap alatt

Az interjú hatalmas nézettsége messze felülmúlja a podcast átlagos megtekintéseinek számát, amely általában néhány millió főt jelent, viszont jelenleg megelőzte a New York Yankees és a Los Angeles Dodgers közötti világbajnoki nyitómeccset, amelyet 15,2 millióan követtek figyelemmel.

A csaknem három óra hosszú beszélgetés több témát is érintett, beleértve az UFO-jelenségeket, a Trump elleni gyilkossági kísérleteket, nukleáris energiát és politikai kérdéseket. Trump megjegyezte, hogy a jelenlegi alelnök nem lenne képes hosszan beszélgetni egy ilyen műsorban, azt állította

Harris egy ilyen beszélgetésben már rég a földön feküdne.

Joe Rogan, a műsor házigazdája elmondta, hogy szívesen beszélgetne a jelenlegi alelnökkel, aki eddig nem mondott igent a felkérésre. Az epizód közzététele óta a demokraták között egyre többen biztatják Harrist, hogy jelenjen meg Rogan műsorában,

mivel ez a legnagyobb hallgatósággal rendelkező podcast az Egyesült Államokban.

A beszélgetés során Donald Trump részletesen beszélt továbbá a politikai helyzetről és a választási stratégiáiról. Úgy fogalmazott

Az amerikai nép sokkal jobbat érdemel, mostani helyzeténél

– utalva ezzel a jelenlegi politikai vezetésre. Trump hangsúlyozza, hogy a gazdasági helyzet stabilizálása és a munkahelyteremtés kulcsfontosságú, miközben a határvédelem és a bűnözés elleni küzdelem is prioritásként szerepel a programjában.

A választópolgárok megelégelték az ígéreteket és átveréseket, tettekre van szükség!

– tette hozzá.

Az Egyesült Államok korábbi elnök korábban felvetette a szövetségi jövedelemadó eltörlésének ötletét, amelyet a XX. század eleji gazdasági politikákhoz való visszatérés szellemében javasolt. A műsorvezető kérdésére, miszerint komolyan gondolja az ötletet, Trump határozottan válaszolt

Igen, persze

Ezt követően William McKinley, az Egyesült Államok 25. elnökének vámokkal kapcsolatos politikáját méltatta, akinek nézeteit gyakran említi.

Továbbá, a műsorban a volt elnök a földönkívüli életről is beszélt, kezdetben elzárkózott a létezésük lehetőségétől, de azután megváltoztatta véleményét, és megemlítette, hogy többször is beszélt

megbízható pilótákkal, akik különös jelenségeket láttak az égen.

Azt állította,

nincs okunk azt gondolni, hogy a Marson és a többi bolygón ne lenne élet.

A politikai közvélemény-kutatások iránti bizalmát is megosztotta Rogannal, kifejtve, hogy szerinte

valószínűleg sok hamisítás van bennük.

A közvélemény-kutatások jelenlegi eredményei alapján Trump és Kamala Harris alelnök között szoros verseny bontakozik ki, de Trump szkepticizmusa a felmérésekkel szemben a politikai diskurzus szerves részévé vált.

A műsor során Rogan és Trump nézetei nem mindig egyeztek, különösen a környezetvédelmi szabályozásokról folytatott viták alkalmával, ahol Trump azon érvelése, hogy ezek a szabályok csak a fejlődés gátlására szolgálnak, vitát generált.

Rogan hangsúlyozta a környezeti aggályok meglétét, Trump azonban kijelentette, hogy a tiszta víz és levegő fontos célkitűzés kell legyen.

Magabiztossága és az interjúban kifejtett véleménye egyértelműen mutatja, hogy a politikai diskurzus középpontjában marad a volt elnök. Az esemény rávilágít arra, hogy a politikai rivalizálás közepette a jelöltek személyisége hogyan formálja a kampányt és a közbeszédet.

Joe Rogan műsora azért is jelentős, mert jelenleg több, mint 14 millió követője van a Spotify-on és körülbelül 17 millió a YouTube-on, így széles elérésével jelentős szereplővé vált a politikai diskurzusban.

A YouGov szerint Rogan közönsége 81 százalékban férfiakból és 56 százalékban 35 év alattiakból áll, ami nagymértékben azonos Trump támogatói bázisával. Bár Kamala Harris egyelőre elkerülte a Rogannel való interjút, az utóbbi időben olyan podcastokon szerepelt, mint a Call Her Daddy, az All the Smoke és a Howard Stern Show, amelyek nézettsége messze elmarad Rogan jelenlegi műsorától.

Rogan népszerűsége és széles körű közönsége miatt kulcsfontosságú platform lett, mivel a fiatal választók elérése döntő tényező a választások során. Harris stratégiája a fiatalabb szavazók megnyerésére irányul, míg Trump Rogan népszerűségét kihasználva próbálja megerősíteni pozícióját.

Borítókép: Donald Trump, az USA előző elnöke, republikánus elnökjelölt (Fotó: AFP)