Orbán Balázs: Ez a leggyorsabb út a világháborúhoz

Orbán Balázs, a miniszerelnök politikai igazgatója az EU-csúcs kapcsán több témában is kifejtette Magyarország álláspontját, különös tekintettel a migrációs politikára és Ukrajna támogatására. A magyar kormány 2015 óta kitart az illegális migráció szigorúbb kezelése mellett, amely hozzáállást most már több uniós ország is kezd felvállalni.

Örülünk annak, hogy amiről Magyarország 2015 óta beszél, azt most már sok ország magáénak vallja

– fogalmazott Orbán Balázs, utalva arra, hogy egyre több uniós tagállam felismeri a határok szigorú védelmének fontosságát.

Legalább a szavak szintjén egyre többen beszélnek arról, hogy az illegális migráció kezelésének nincs más módja, csak az, hogy az illegális migránsokat nem engedjük be az Európai Unió területére

– mutatott rá Orbán Balázs. Hangsúlyozta azonban, hogy jelen pillanatban az uniós jog erre nem ad lehetőséget, és Magyarországot – amely évek óta megvalósítja ezt a gyakorlatot – komoly bírságokkal sújtották.

Orbán Balázs rámutatott arra is, hogy a migrációs válság kezelése érdekében az európai jogszabályok és a menekültügyi politika átalakítására van szükség. – A probléma része jelen pillanatban az uniós jog és a menekültügyi migrációs paktum – mondta. Szerinte ahelyett, hogy az országokat büntetik, támogatni kellene azokat, akik évek óta sikeresen védik az Európai Unió határait.

Elhibázott terv

Ukrajna támogatásának kérdése szintén nagy vitát váltott ki az Európai Unióban. Orbán Balázs kijelentette, hogy Magyarország nem támogatja az ukrán elnök által előterjesztett „győzelmi tervet”, mert az a háború eszkalációját eredményezné, és növelné a NATO közvetlen részvételét a konfliktusban.

Ez a legrövidebb út a világháború felé

– hangsúlyozta Orbán, hozzátéve, hogy Magyarország ehelyett egy békestratégiát javasol, amely a diplomáciai megoldásokra helyezi a hangsúlyt. Orbán Balázs szerint az Európai Unió által Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatások sem fenntarthatóak hosszú távon.

Minden alkalommal elmondjuk, hogy ezek a finanszírozási csomagok nem életképes stratégián alapulnak

– mondta, utalva arra, hogy a jelenlegi támogatási rendszerek nem képesek megfelelően kiszámítani és tervezni a szükséges forrásokat.

Orbán Balázs elmondta, hogy Magyarország a kezdetektől fogva fenntartja az álláspontját, miszerint a katonai támogatásoknak önkéntes alapon kellene működniük.

Mi ki akarunk maradni Ukrajna katonai támogatásából

– tette hozzá, utalva arra, hogy Magyarország szuverén módon kívánja meghatározni a katonai és pénzügyi hozzájárulásait.

Végezetül hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Unióban ne próbálják rákényszeríteni a tagállamokat olyan döntésekre, amelyekkel nem értenek egyet, különösen a háború eszkalációja és a migrációs politikák terén.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)