Elmosta az ár a népszerű spanyol turistaparadicsomot + videó

Elmosta az ár a magyarok körében is népszerű spanyol turistaparadicsomot. A Costa del Sol nyaralóvárosait, valamint Andalúzia belső településeit is megtépázta egy vihar, amely ugyanolyan súlyos áradásokat okozott, mint a két héttel ezelőtti ítéletidő Valencia autonóm közösségben.

👉🏼 133 litros por metro cuadrado han caído en Málaga capital esta mañana.



El Río Guadalmedina, que normalmente va seco, hoy tiene en vilo a la ciudad.



🎙 @Casiopeacr #ADirecto @canalsurmalaga #DANAMálaga pic.twitter.com/jjHhvuoxaA — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) November 13, 2024

A Guadalmedina és a Vélez folyó is kilépett a medréből, a Guadalhorce mentén lévő településekről pedig több ezer embert telepítettek ki megelőző jelleggel. Sőt, este az egyre súlyosbodó körülmények miatt a tengerparti Torre del Marból és Benalmádenából evakuálni kellett mintegy nyolcszáz embert.

🔴Se desborda el río Vélez, Málaga, a su paso por Torre del Marhttps://t.co/YG2YEjG94v pic.twitter.com/cHu9f7gunX — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 13, 2024

Néhány perc leforgása alatt annyi eső esett, hogy Málaga megye több településén, valamint a megyeszékhely belvárosában is folyóként hömpölygött a víz. Halálos áldozatokról egyelőre nincs hír, de többeket ki kellett menteni a vízsodrásból. Egy idős asszonyt például annyira váratlanul ért az áradat, hogy sokkot kapott és leblokkolt az út közepén, mígnem egy fiatal férfi sietett a segítségére, így sérülés nélkül túlélte a történteket.

👏👏 Un joven rescata a una anciana paralizada en mitad de las inundaciones en Málaga ➡️https://t.co/fLaKKdJ0V0 pic.twitter.com/bYqKJsJUNa — 20minutos.es (@20m) November 13, 2024

Az egyik málagai lovas központból eközben 39 kutyát és 41 lovat mentettek ki a rendkívüli esőzés miatt, amely a környező patakok áradása miatt vált szükségessé.

🐕⛈️ Rescatan a 39 perros y 41 caballos atrapados en el Club Hípico de Málaga tras las inundaciones https://t.co/ROaSgWOLUx pic.twitter.com/VFfRSaaAYP — 20minutos.es (@20m) November 14, 2024

Málaga több bevásárlóközpontjába vízesésként ömlött be a víz, de rengeteg mélygarázst is elárasztott rövid idő leforgása alatt. Több helyen tornádók is kialakultak, Mijasban az egyik gyakorlatilag a földdel tett egyenlővé egy benzinkutat.

‼️ Decenas de jamones de El Corte Inglés del centro de Málaga, afectados por las fuertes inundaciones provocadas por la DANA



👉Málaga y Tarragona siguen en alerta roja por lluvias torrenciales y las precipitaciones podrían superar los 180 litros por metro cuadrado pic.twitter.com/r8So76xITI — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 13, 2024

Así ha quedado una gasolinera de Mijas (Málaga) tras el paso de un tornado https://t.co/DSvXvgr6DG pic.twitter.com/PtrBWltAUF — EL MUNDO (@elmundoes) November 13, 2024

A közlekedésben is rengeteg fennakadás történt. Andalúzia, Katalónia és Valencia régió több útszakaszát is le kellett zárni, mert elöntötte a víz. A málagai reptéren este tizenöt járat indulását törölték, öt érkezőt pedig máshová irányítottak át, de a vasúti közlekedést is le kellett állítani több szakaszon, köztük a Málaga és Madrid közötti nagysebességű vonat sem üzemel.

AEROPUERTO DE MALAGA



▪️ En el aeropuerto de #Málaga bajo agua

Se recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar hoy que consulten con las aerolíneas ante la inundación de la Terminal Aerea pic.twitter.com/lJZnKTjr64 — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) November 13, 2024

A katalóniai Tarragona területén is áradásokat okoztak az intenzív esőzések, sok helyen az autóforgalmat is korlátozták, valamint a déli régiókhoz hasonlóan ott is lefújták az oktatást, a gyerekek még csütörtökön sem mennek iskolába.

¡Horas nocturnas muy largas en puntos del área mediterránea #PenínsulaIbérica! Seguirán los aguaceros, con mayor incidencia en la línea de costa. Esta noche (13/11/2024), el Barranc dels Valentins se ha desbordado en el entorno de #Ulldecona (#Tarragona). Vídeo: @cutxamande. pic.twitter.com/reBWHVUTFN — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) November 13, 2024

Közben Valencia régióban az újabb vihar ellenére folytatták a kárelhárítást és az eltűntek felkutatását. A hivatalos adatok szerint 224-en vesztették életüket a két héttel ezelőtti ítéletidő miatt, 16 főt pedig még mindig eltűntként tartanak nyilván, az ő felkutatásukat csütörtökön tovább folytatják.

La @UMEgob sigue trabajando en #Paiporta para recuperar la normalidad. Nuestros militares han realizado diversas tareas en la localidad y ya se empiezan a ver algunas calles despejadas y acondicionadas.



¡Gracias por vuestra incansable labor! 🚒 👷‍♂️ pic.twitter.com/8KFNbXpTtM — Ministerio Defensa (@Defensagob) November 14, 2024

Valencia régió elnöke, Carlos Mazón csütörtökön akarta bejelenteni, hogy átalakítja kormányát és meneszti azokat, akik felelősek lehetnek az áradások tragikus következményeiért, de a rendkívüli időjárás miatt péntekre halasztotta a bejelentést.

Borítókép: A heves esőzések jelentős áradásokhoz vezetnek Málaga különböző részein. (fotó: AFP)