Szupermarketet ért légicsapás Harkivban

Légitámadás érte Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv egyik lakónegyedét – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál. Az akció során egy szupermarket, többemeletes lakóépületek, kereskedelmi létesítmények és gépjárművek sérültek meg. A harkivi rendőrség közlése szerint a sebesültek között négy rendőrtiszt is van.

Ihor Terehov polgármester elmondta, hogy a környék elektromos hálózata is károsodott. A mentési műveletek jelenleg is folyamatban vannak a támadás helyszínén.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka a hétvégén a cseh fegyveres erők küldöttségével való találkozót követően elismerte, hogy az ukránok helyzete rendkívül nehéz az orosz−ukrán háborúban.

Az egyes területeken folytatódó aktív harcok megkövetelik az ukrán egységek erőforrásainak állandó megújítását

– fogalmazott Szirszkij.

Borítókép: Légitámadásban megrongálódott épület Harkivban (Fotó: NurPhoto via AFP)