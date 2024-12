Bakondi György: A titkosszolgálatok nincsenek könnyű helyzetben Európában

Bakondi György a magdeburgi karácsonyi vásárban történt támadás kapcsán felidézte, hogy ez az elkövetési mód nem ismeretlen, mert 2015 óta több hasonló támadás történt Európában, például Nizzában és Berlinben. A magdeburgi elkövető egy szaúdi állampolgár volt, aki hosszabb ideje tartózkodási engedéllyel élt Németországban, és számos erőszakos kijelentést tett, sőt bírósági eljárás is zajlott ellene.

Arról is van információ, hogy a szaúdi hatóságok négy alkalommal figyelmeztették a német hatóságokat a férfi radikális nézetei miatt, de figyelmen kívül hagyták ezt, aminek a következménye öt halott és kétszáznál is több sebesült.

Ez a terrorcselekmény „az elkövető hovatartozása és részben a nézetei miatt is", amivel az erőszakos fellépését magyarázta, összefüggést mutat a migrációval – fogalmazott a politikus.

A belbiztonsági főtanácsadó szerint a titkosszolgálatok nincsenek könnyű helyzetben, a „terrorcselekményeket könnyíti a támogató jelenlét", a nagy létszámú muszlim népesség, hogy közöttük el lehet vegyülni. Ezt mutatta a 2015-ös párizsi merénylet is, amikor a Magyarországon belépő 400 ezer, magát szírnek valló illegális bevándorló közé vegyültek el az elkövetők, akik egyébként második-harmadik generációs belga állampolgárok voltak, muszlimok, akik az iszlám állam oldalán harcoltak – emlékeztetett.

Bakondi György hozzátette: a titkosszolgálatok nagyon gyakran információbőségben vannak, nem egyszer dezinformációk is érkeznek hozzájuk, és mindennek a pontos ellenőrzése rendkívül időigényes és nagyon komoly erőforrásokat igényel, ami nem mindig áll rendelkezésre. Itt úgy ítélték meg, hogy egy orvosról, pszichiátertől van szó, az ő eddig életvitele, tevékenysége alapján nem vették komolyan az értesítéseket.

Szigorú határőrizet, szigorú beléptetés, kontroll kell a külső határokon, „és nem azon kellene mesterkednie Brüsszelnek", hogy napi egymillió euróra bírságolja Magyarországot. Sokkal inkább azon kellene elgondolkodni, hogy az európai emberek biztonság iránti igényét hogyan lehet teljesíteni – jegyezte meg.

Kijelentette:

Több éve itt élő migrációs hátterű ember egyáltalán nincsen Magyarországon.

Természetesen a magyar hatóságok is kapnak információt terroristákra, mozgásukra, utazásaikra vonatkozóan, részese az ország a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemnek, és a magyar hatóságok is megosztanak bármilyen információt, ami terrorizmussal kapcsolatos.

Az ENSZ-ben is van egy terrorizmus elleni összefogást koordináló szervezet, ami egy nagyon fontos információs bázis, lehetővé teszi, hogy a megelőzés ne sötétben tapogatózás, hanem célirányos információkon alapuló, hatékony fellépés lehessen, amivel elkerülhetők a legsúlyosabbak, a terrorcselekmények – közölte.

Bakondi György a TEK karácsonyi vásárokon való megjelenéséről elmondta: eddig is voltak biztonsági intézkedések az ilyen vásárokon, most ezt „egy kicsit látványosabbá, érzékelhetővé tettük", ami elriaszthatja azokat az embereket, akik esetleg rossz szándékkal közelednek az ilyen helyszínekhez.

