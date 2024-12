Bűnözőket importál a nagyváros demokrata vezetése

Óriási felháborodást váltott ki a New York Post amerikai napilap beszámolója, amely szerint közel hatvanezer bűnügyi múlttal rendelkező illegális migráns él New Yorkban. A nagyváros mostanáig mintegy 760 ezer migránst fogadott be, tehát a bűnözök aránya csaknem 8 százalék.

A metropolisz demokrata vezetésének kritikusai szerint a város nemhogy nem lép fel a migránsbűnözők ellen, de egyenesen vörös szőnyeget terít eléjük a menedékváros politikával. Nem csupán ingyenes szállást és étkezési támogatást kapnak, de akár repülőjegyeket is.

A város lakói mostanra elérték a tűréshatárt, és a város vezetése mellett egyre inkább megkérdőjelezik az állami és a szövetségi hivatalok tevékenységét is.

Mike Lawler képviselő az állam kormányzójának felelősségét hangsúlyozta. Kathy Hochul azt mondta, ő lesz az első, aki felhívja a bevándorlási hatóságot, ha egy migráns megszegi a törvényt – emlékeztetett a képviselő, hozzátéve, hogy a demokrata kormányzónak most 58 ezer hívást kell lebonyolítania.

Lawler egyúttal felszólította a kormányzót, hogy azonnal vessen véget New York menedékállam politikájának, és működjön együtt a bevándorlási hatóságokkal a New York-iak biztonsága érdekében.

A kormányzó azonban a számok tükrében sem hajlandó változtatni az álláspontján.

A helyzet viszont annyira rossz, hogy immár a demokrata politikusok egy része is kezdi belátni, hogy változásra van szükség. Tom Suozzi képviselő például nem csupán kritizálta a kialakult állapotokat, de arra is hajlandó, hogy együttműködjön a határvédelem Donald Trump megválasztott elnök által kinevezett új vezetőjével, Tom Homannel.

Támogatom a bűnözők deportálását, és együtt fogok dolgozni a hivatalba lépő kormánnyal e cél elérése érdekében. Emellett biztosítanunk kell a határt, meg kell javítanunk az elromlott menekültügyi rendszert és modernizálnunk kell a legális bevándorlási rendszert

– nyilatkozta a demokrata képviselő.

New York rendőrei arra panaszkodnak, hogy hiába fogják el a migráns bűnözőket, a hatóságok ismét szabadon eresztik őket, ezáltal pedig újabb New York-i polgárok válhatnak áldozattá.

Borítókép: Migránsok a New York-i Rossevelt Hotelnél (Fotó: Getty Images via AFP)