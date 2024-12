Ezeken a helyeken igazi karácsonyi világ várja a téli nyaralásra vágyókat

A választott desztinációk és szállodák széles skálája várja az kirándulókat. Nézzük meg közelebbről, melyek a legnépszerűbb célpontok és szálláshelyek a magyarok körében karácsonykor.

Fotó: karácsonyi vásár Párizsban

Klasszikus téli nyaralás

Bécs és Szalzburg továbbra is népszerű választás. A bécsi karácsonyi vásárok meseszép hangulatot, a szilveszteri tűzijáték pedig felejthetetlen látványt nyújtanak. A szállodák terén a luxus–wellness kategóriától a kedvezőbb árfekvésű szálláshelyekig minden megtalálható. Szalzburgban a Mozart-város romantikus hangulata és a gyönyörű hegyvidék vonzza a turistákat, itt is széles a szállodák választéka.

A várható árak Bécsben a karácsonyi vásárok ideje alatt a következőképpen alakulnak: még a legolcsóbb szállodák esetében is számolni kell legalább 100-150 euró/éjszakai árral, de ez könnyen lehet magasabb is. Az átlagos szállodák (3-4 csillagos) 200-400 euró/éjszaka közötti áron mozognak. A Luxus szállodák ára pedig könnyen 500 euró/éjszaka fölé is mehetnek, sőt, a lakosztályok ára ennél is jóval magasabb lehet.

Síelés és téli sportok

Az Alpok síparadicsomai, mint például Ausztria (Szent Anton, Ischgl), Olaszország (Dolomiti) vagy Franciaország (Chamonix) szintén tömegével vonzzák az aktív pihenésre vágyókat. A síelés mellett szánkózás, korcsolyázás és hótalpas túrázás is várja a vendégeket. A síközpontok közelében számos, különböző kategóriájú szálloda, apartman áll rendelkezésre. A prémium kategóriás szállodák mellett a családok számára is ideális, kényelmesebb, de megfizethetőbb apartmanok is népszerűek.

A Netrisk elemzése szerint a 2023. november vége és 2024. január eleje közötti időszakban kötött utasbiztosítások alapján Ausztria a legnépszerűbb síelési célpont a magyar turisták körében, a válaszadók 66 százaléka ezt a desztinációt preferálta. Szlovákia (14 százalék) és Lengyelország (7 százalék) következik a népszerűségi sorrendben. Olaszországot és Szlovéniát a síelő turisták kisebb hányada (3 százalék, illetve 2 százalék) választotta.

Tengerparti üdülés télen

A hideg téli időjárás elől menekülve sokan választják a tengerparti üdülőhelyeket. A Kanári-szigetek, Egyiptom és a Maldív-szigetek népszerű desztinációk a téli napsütésre vágyók körében. A szállodák palettája itt is igen széles. Egyiptom és a Kanári-szigetek árban is kedvezőbb alternatívát kínálnak, míg a Maldív-szigetek inkább a luxus kategóriába sorolható.

Karácsony, városnézés és kultúra

Róma, Párizs és Prága is népszerű célpontok a karácsonyi és szilveszteri ünnepek idején. A romantikus hangulat, a látnivalók és a pezsgő kulturális élet vonzza a turistákat. A szálláshelyek széles választékát kínálják, a történelmi hangulatú hotelektől a modern, design szállodákig.

Ahogy az a világgazdaság cikke is írja, a karácsonyi vásárok jelentős gazdasági lökést adnak Magyarországnak, 800 ezer külföldi turistát vonzva Budapestre. Az élményalapú vásárlás továbbra is dominál. A kiskereskedelmi forgalom 7,7%-os növekedését várják az ünnepi szezonban.

Idehaza is jelentős az utazások száma

A belföldi karácsonyi és szilveszteri utazások iránti kereslet idén is igen magas a Szallas.hu adatai szerint. A belföldi szálláskínálat 85 százaléka már foglalt, ami arra utal, hogy az emberek egyre inkább előre tervezik az év végi pihenésüket. A magas foglaltság mellett a last minute foglalások aránya is jelentős, ami a további kereslet növekedésére utal.

A legnépszerűbb úti célok között az Észak-Alföld vezet (23 százalék), ezt követi a Balaton (16 százalék) és a Dél-Alföld (13 százalék). A Budapest-Közép-Dunavidék (12 százalék), a Nyugat-Dunántúl (11 százalék) és Észak-Magyarország (10 százalék) szintén népszerű célpontok. A fennmaradó 15 százalék a Dél-Dunántúlon, a Közép-Dunántúlon és a Tisza-tónál tölti az ünnepeket.

A szálláshelyek tekintetében a hotelek a legnépszerűbbek (39 százalék), a második helyen az apartmanok (26 százalék) állnak, ezt követik a vendégházak (19 százalék) és a panziók (11 százalék). Ez a megoszlás tükrözi a különböző utazási stílusok és költségvetések sokszínűségét. A jelentős előrejelzés azt mutatja, hogy az év végi belföldi turizmus idén is jelentős lesz, és az emberek egyre inkább tudatosan tervezik a pihenésüket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)