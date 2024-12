Halálos vírus a tengerpartokon

A dél-afrikai medvefókák évek óta látványosságnak számítanak a turisták és helyiek körében, különösen a Duiker-sziget közelében. Azonban a közelmúltban a fókák szokatlanul agresszív viselkedést mutattak, amely már több ember és kutya sérüléséhez vezetett. A jelenség mögött a veszettség áll, amelyet most először azonosítottak tömegesen tengeri emlősök körében, ám nem ez az első eset, hogy fókákat tömegesen támadta volna meg betegség, tíz éve madárinfluenza miatt pusztult el a svéd és dán vizekben több ezer fóka, erről akkor lapunk is beszámolt. A dél-afrikai medvefókák populációját sújtó halálos vírus nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is komoly veszélyt jelent.

A dél-afrikai medvefókák eddig békésen osztoztak a strandokon emberekkel, de a halálos vírus gyökeresen megváltoztatta a helyzetet (Fotó: AFP/Hans LucasAline Morcillo)

Egy halálos vírus terjedése

A kutatók szerint a veszettség a helyi vadon élő állatoktól, például sakáloktól vagy kutyáktól kerülhetett a fókák közé. Bár a vírus korábban csak egyetlen ismert esetben fordult elő fókában, mostanra több mint negyven esetet erősítettek meg a Fokföldi-partvidéken.

A vírus által érintett fókák agresszívvé válnak, gyakran öncsonkítást végeznek, és más állatokra is veszélyt jelentenek.

A dél-afrikai medvefókák populációja mintegy kétmillió egyedből áll, amely kiterjed Dél-Angola és Dél-Afrika partvidékére. Teljes körű oltásuk nem megvalósítható, ezért a szakemberek célzott vakcinázást végeznek a turisták által sűrűn látogatott területeken, valamint a más fókafajokkal kapcsolatba kerülő egyedek körében.

Emberi és állati konfliktusok

Az agresszív viselkedés miatti félelem súlyos következményekkel járt a fókákra nézve. Egyre több esetben fordul elő, hogy strandolók és kutyatulajdonosok szándékosan bántalmazzák az állatokat, például kövekkel dobálják vagy kutyáikat rájuk uszítják. Az ilyen cselekmények nemcsak kegyetlenek, hanem törvénybe ütköznek, hiszen a dél-afrikai medvefóka védett.

A dél-afrikai hatóságok arra kérik a strandolók közösségét, hogy tartsák távol kutyáikat a fókáktól, és azonnal értesítsék a hatóságokat, ha gyanúsan viselkedő állatot látnak.

A fókáktól legalább 15 méteres távolságot ajánlanak. A hatóságok szerint a fókák zaklatása nemcsak jogsértő, hanem elősegítheti a veszettség terjedését is.

Kutatások és védekezési stratégiák

A betegség pontos terjedésének feltárása továbbra is kihívást jelent. A fókák viselkedését nehéz tanulmányozni, mivel életük nagy részét távoli partokon vagy az óceán mélyén töltik.

A veszettség kimutatása is nehézkes, mivel csak a haldokló állatok agyszöveteiből lehet biztos diagnózist felállítani.

A szakértők szerint a veszettség hosszú távon jelen lehet a populációban, ami új megközelítéseket igényel a betegség kezelésében. A cél a fertőzés visszaszorítása és az emberek biztonságának megőrzése, miközben megakadályozzák a fókák indokolatlan bántalmazását.

