Felháborító bejelentést tett a bizottság Von der Leyen sms-eiről

Amikor az Európai Unió 2021 elején megállapodást kötött a Pfizer koronavírus-vakcinájának akár 1,8 milliárd adagjának megvásárlásáról, nagy érdeklődés övezte azt, hogy a blokknak hogyan sikerült egy olyan megállapodást megkötnie, amelyet jelentős győzelemnek tekintettek. Legalábbis erről beszélt akkor Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság.

Von der Leyen sms-ei körül újabb botrány körvonalazódik

Fotó: AFP

Amikor pedig kiderült, hogy Ursula von der Leyen, az EU végrehajtó hatalmának elnöke szöveges üzeneteket váltott a Pfizer vezérigazgatójával a megállapodásról szóló tárgyalások során, több médium is kérte, hogy azokat hozzák nyilvánosságra. Az Európai Unió ezt elutasította, a The New York Times pedig bíróságon megtámadta az elutasítást.

Idén májusban a bíróság megállapította, hogy a bizottság nem tudta megfelelően megindokolni, hogy nem tartalmaztak az Ursula von der Leyen és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója között 2021-ben váltott üzenetek olyan közérdekű információkat, amelyeket az uniós dokumentummegőrzési szabályok szerint meg kellett volna őrizni. A bizottság válasza arra utalt, hogy megsemmisítette vagy elvesztette az üzeneteket, miután úgy ítélte meg, hogy azok nem fontosak, és nem kötelessége megőrizni azokat.