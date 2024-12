Intenzív harcok Ukrajnában: rakétatámadások, áldozatok és a háború embertelen arca

Intenzív harcok zajlanak Ukrajnában. Oleh Szinyehubov, Harkiv megyei kormányzó bejelentése szerint az orosz erők kétszer is Iskander-M ballisztikus rakétákkal támadták Zlatopilt, legalább tíz sebesültet okozva. A támadások során egy bank épülete és egy hivatal is megrongálódott. A déli Herszon megyében pedig orosz drónokról ledobott robbanóeszközök okozták egy ember halálát és öten megsérültek.

A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az orosz hadsereg támadást intézett Zaporizzsja városában egy magánklinika ellen is. Ivan Fedorov polgármester bejelentése szerint a támadás következtében a klinika megsemmisült, a környező épületek pedig megrongálódtak. A legfrissebb jelentések szerint három ember életét vesztette, és tizennégyen megsebesültek, köztük két orvos. A mentési munkálatok még folyamatban vannak.

Az ukrajnai háború embertelen oldalát is kiemelte Andrij Sibiha külügyminiszter, aki elmondta, hogy az ENSZ júniusig több mint háromszáz, oroszok által elkövetett szexuális erőszakot dokumentált Ukrajnában, a legtöbb áldozat férfi volt.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a valós számok valószínűleg sokkal magasabbak.

Mint mondta, a szexuális erőszak, kínzás, gyermekrablás és az egészségügyi ellátás korlátozása mind az orosz agresszió szerves részét képezi. Sibiha kijelentette, hogy Oroszország olyan pusztítást hozott Ukrajnába, amilyen a második világogháború óta nem látott Európában.

Volodimir Zelenszkij elnök a múlt heti párizsi találkozóján Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin csak Trumptól és talán Kínától tart. Zelenszkij háláját fejezte ki Trump elnöknek a háború igazságos lezárásában való eltökéltsége miatt. Kiemelte az Ukrajna rakétákkal való ellátásának fontosságát.

Eközben az ukrán vezérkar jelentése szerint az elmúlt 24 órában 175 katonai összecsapás történt, az oroszok több mint száz rohamot intéztek, és az ukrán erők öt harckocsit, három tüzérségi fegyvert és 14 drónt semmisítettek meg.

Az orosz védelmi minisztérium pedig a donyecki Zsovte település elfoglalásáról számolt be, és jelentős ukrán veszteségekről adott hírt. Oroszország több régiója is jelentett drón- és tüzérségi támadásokat, az egyik esetben több drónt is lelőttek.

Egy 21 éves kettős állampolgárságú férfit letartóztattak Nyizsnyij Novgorodban, aki vasúti sínek felrobbantására készült az ukrán titkosszolgálat utasítására. A donyecki régióban pedig távollétében 24 év börtönre ítéltek egy ukrán századost, aki civileket ölt meg.

Borítókép: Sebesültet szállítanak a Zaporizzsjában történt orosz támadás helyszínén (Fotó: AFP)