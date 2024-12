Iráni milíciák vonultak be Szíriába

Irán által támogatott milíciák léptek be Szíriába Irak felől, hogy megerősítsék Bassár el-Aszad visszavonuló hadseregét, miután a lázadók jelentős sikereket arattak Észak-Szíriában – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

Az iráni milíciák, köztük az Iraki Katiab Hezbollah harcosai friss erősítést jelentenek a fronton – nyilatkozta egy magas rangú szír katonai forrás.

Irán már 2011-ben, a szíriai polgárháború kitörésekor a síita milíciák több ezer tagját küldte Szíriába. Ezek Oroszország légierejével együtt hozzájárultak Aszad hatalmon maradásához, és segítettek neki területek visszaszerzésében. A napokban azonban a lázadók meglepetésre kiűzték a szíriai hadsereget Aleppóból és Idlibből, ismét fellobbantva az elmúlt években nagyrészt stagnáló konfliktust.

Aszad kérésére továbbra is Szíriában maradnak az iráni katonai tanácsadók – írja Eszmaeil Bagaei iráni külügyi szóvivőre hivatkozva a The Jerusalem Post izraeli napilap.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a hétvégi damaszkuszi látogatása során biztosította a szír vezetőt, hogy Teherán kész támogatni a szír kormányt az ellentámadásban.

Borítókép: Szíriai lázadók (Fotó: Anadolu via AFP)