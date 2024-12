Különleges katonai akcióban a magyar honvédek

Erőszakos tömeg, füst, öngyilkos merénylők, kimenekített védett személy, helikopteres bevetések, gépfegyvertűz – különleges bemutatót tartottak a most húszéves EUFOR Althea-műveletben szolgáló katonák a szarajevói Butmir táborban. A magyar kontingens felkészültségét, a más nemzetek katonáival való hatékony együttműködést jól szemléltető látványos gyakorlatot Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredessel, a Honvéd Vezérkar főnökével, valamint Sticz László vezérőrnaggyal, az EUFOR Althea-művelet parancsnokával tekintette meg.

A honvédelmi miniszternek Sticz László, az EUFOR Althea-művelet parancsnoka mutat be egy drónirányító készletet Fotó: Havran Zoltán

Közelharc a bázison

A bemutatón az épületszimulációs makettből egy személyt szabadítottak ki a nemzetközi békefenntartó kontingens katonái, majd a védett személyt egy magyar H145M könnyű katonai helikopterrel biztonságos helyre szállították. A helyszínre felfegyverkezett, agresszív tömeg érkezett, amelynek feltartóztatására tömegoszlatásra kiképzett katonák érkeztek, többek között helikopterrel. A Magyar Honvédségnek a misszióba felajánlott, új, korszerű H225M közepes katonai helikoptere tizenhat, pajzsos, talpig védőfelszerelésbe öltözött katonát hozott a helyszínre a tömeg feltartóztatására. Az erőszakos, maszkos rendzavarók husángokkal, kövekkel, füstbombákkal támadtak a rendfenntartókra, akik a pszichológia hadviselés elemeit is felhasználva, falanxba, zárt gyalogos hadrendbe fejlődve kiszorították a területről az agresszív tömeget.

A szakszerű tömegoszlatás is a békefenntartók feladatai közé tartozik Fotó: Havran Zoltán

A szimuláció során egy békefenntartó megsebesült, az állapotát a helyszínen stablizálták, majd egy különleges katonai mentővel a kiemelési pontra szállították, ahol a Magyar Honvédség egyik csörlővel is felszerelt, mentési akciókra előkészített H145M helikopterének fedélzetére emelték a különlegesen képzett mentőorvos segítségével, és kórházba szállították.

MEDEVAC akcióban egy magyar H145M és különlegesen képzett személyzete Fotó: Havran Zoltán

A MEDEVAC egészségügyi kiürítési műveletet a földről a nemzetközi erők biztosították. Közben öngyilkos merénylők próbáltak furgonokkal a képzeletbeli bázis bejáratainál merényleteket elkövetni, de az őrség ezt megakadályozta, a támadókat megsebesítették, illetve elfogták, a házi készítésű pokolgépeket a tűzszerészszolgálat kutyás járőrei felderítették, majd a különleges, repeszálló védőruhába öltözött specialista eltávolította és megsemmisítette. A látványos bemutatón magyar, osztrák, török, román, görög, olasz katonák vettek részt.

Bombát keres és talál a honvédség specialistája Fotó: Havran Zoltán

Nem alakulhat ki újabb tűzfészek

– Magyarország biztonságpolitikai környezete megváltozott, az orosz–ukrán konfliktus hatása egész Európát, így hazánkat is érinti. Az a célunk, hogy ne alakuljon ki újabb tűzfészek a környezetünkben – szögezte le a bemutatót követően Böröndi Gábor vezérezredes. A Honvéd Vezérkar főnöke hangsúlyozta: a Nyugat-Balkán stabilitása és békéje elsőrendű magyar nemzetbiztonsági és katonai érdek, amelyről döntéshozóink nemcsak beszélnek, hanem mind a KFOR-ban, mind az EUFOR-ban jelentős erőket álomásoztat hazánk. – Ebben az évben az a megtiszteltetés ért minket, hogy magyar katonai vezető, Sticz László tábornok az EUFOR parancsnoka – hangsúlyozta Böröndi Gábor, aki a Magyar Honvédség fejlődését is kiemelte. – Vannak rátermett tisztjeink, tábornokaink, akik képesek egy ilyen műveletet vezetni, megfelelő technikai eszközökkel rendelkezünk. Ha most itt körbenézünk, akkor többek között helikopteres, egészségügyi és tűzszerészképességet biztosítunk, ami korábban nem volt így, ez mind a haderőfejlesztés eredménye – sorolta a vezérezredes.

Böröndi Gábor vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnöke elgedett a látottakkal Fotó: Havran Zoltán

Minden eshetőségre készen

– Nagyjából úgy tűnik, hogy kint az utcán béke és biztonság van. A remény azonban nem a katonák mestersége, nekünk mindig készen kell állnunk a legrosszabbra. Most a többnemzeti kötelék bebizonyította, hogy képesek együttműködni a hadseregek az eltérő technikai eszközök, anyanyelvek ellenére, amit az angol vezényleti nyelv kovácsol eggyé, a katonák felkészítése és reagálóképessége pedig a NATO-elveknek megfelelően történik – értékelte a bemutatón a látottakat a vezérezredes, egyben megjegyezte, hogy a januárihoz képest sokkal jobban, katonásabban ment a bemutató.

Böröndi Gábor arról is beszélt, hogy a mostani eseményen való részvétele a Cipruson és a háború sújtotta Libanonban állomásozó magyar katonáknál tett látogatások sorába illeszkedik. – Láttam a kint teljesítő katonáinkat szétlőtt házak és kiégett autók között, több mint hatszáz órát töltöttek bunkerben. Amikor a katona távol van, akkor is a hazája biztonságát szolgálja, de szeretnénk oldani azt a magányt, ami óhatalanul megérinti akkor, amikor az ünnepek közelednek – fogalmazott.

Sikeres váltás

– A bemutatón látottak is bizonyítják, hogy sikeres volt a váltás, amit idén, a magyar parancsnoki évben az EUFOR élén hajtottunk végre. Tizennégy év osztrák vezetés után volt lehetőségünk magyar parancsnoksággal, magyar lehetőségekkel elindítani a 2024-es évet – értékelt Sticz László vezérőrnagy. Az EUFOR Althea-művelet magyar parancsnoka hangsúlyozta, hogy a sikerhez szükséges a helyi fegyveres erők, hatóságok támogatása, a kölcsönös bizalom. – Mind a két oldal tisztában van a másik lehetőségeivel, feladataival, így egymást támogatva, vállvetve vagyunk képesek a békét és a biztonságos környezetet biztosítani Bosznia-Hercegovinában – fogalmazott a tábornok, aki a hátralévő két hónap feladatairól is beszélt.

Sticz László vezérőrnagy az EUFOR Althea 20 éves gálaünnepségén Fotó: Havran Zoltán

– Az év zárása a misszióban is fontos, miközben a napi rutint folytatni kell. Ráadásul eltérő vallási alapú katonai szervezetben nem könnyű a nyugati keresztény egyházi naptár szerinti, majd az ortodox ünnepi rendnek megfelelő karácsonyi ünnepeket tartani – hívta fel a figyelmet egy fontos szempontra a parancsnok. – Gyakorlatilag nincs megállás az év végén és az új év elején sem, folytatnunk kell azt a tevékenységet, amit megkezdtünk – tette hozzá.

Új képességek

A húszéves EUFOR Althea-művelet mostani, 12 hónapos magyar parancsnoki időszakában Magyarország az Ausztriával váltásban lévő műveleti tartalék század és a műveleti területen lévő helikopterképesség mellett – Airbus H225M közepes, és H145M könnű katonai helikopterek – további egy hazai készenlétű tartalék századot biztosít erre az időszakra. Magyar feladat az EUFOR Nemzetközi Zászlóalj parancsnokságának ellátása is. Emellett új magyar hozzájárulás a tűzszerészképességen belül a kutyás tűzszerészképesség.