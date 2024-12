Mutatjuk, miről tárgyalt Orbán Viktor Szófiában + videó

Mind a ketten érdekeltek vagyunk abban, hogy legyen hadiipari és védelmi ipari együttműködés a két ország között. És végül is abban is egyetértettünk, hogy most van egy kivételes pillanat, jól állnak a csillagok, élénk az együttműködés a két ország között. Ideje, hogy a gazdasági együttműködésnek a szintjét még megemeljük, és ezért törekedni fogunk arra, hogy magyar befektetők jöjjenek minél nagyobb számban ide önökhöz. Várjuk a bolgár befektetőket, üzletembereket is Magyarországon, és szeretnénk stratégiai fejlesztésekben is részt venni. Örülnénk annak, hogyha a magyar cégek stratégiai partnerként lennének fogadva Bulgária részéről az energiaszektorban