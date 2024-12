Orbán Viktornak igaza volt, ezt Brüsszelben is elismerik

Látszódott a mostani sajtótájékoztatón is és már a korábbi brüsszeli nyilatkozatokban is, hogy a háború kérdésében az Európai Unió még mindig kitart azon álláspontja mellett, amit eddig is képviselt, ami egy háborúpárti álláspont. Elhangzott, hogy 130 milliárd euró volt az az összeg, amit eddig Ukrajnára költöttek, és további 30 milliárd euróval szeretnék ezt növelni. Ez az elképesztő összeg, ez a pénz hiányzik az európai gazdaságból, az európai versenyképességből