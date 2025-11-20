Előbújik ugyan a felhők mögül a nap, de aztán jön a szél és az eső + videó

Fokozatosan megvastagszik a felhőzet nyugat és délnyugat felől, így az ország nagy részén többnyire erősen felhős vagy borult idő várható – írja időjárás-előrejelzésében a Hungaromet Nonprofit Zrt.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A déli és délkeleti tájakon időnként elvékonyodhat a felhőtakaró, ott több órára kisüthet a nap. Estére mindenhol összezár a felhőzet.

A délnyugatról északkelet felé vonuló csapadékzónákból többfelé számíthatunk esőre, záporokra,

nyugaton estétől már halmazállapot-váltás is előfordulhat. A déli, délkeleti szél, majd a délután folyamán az északira forduló légmozgás helyenként megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északnyugati és északi térségekben ennél hűvösebb lehet az idő. Késő estére 1 és 7 fok közötti értékekre csökken a hőmérséklet.

A hidegfrontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – figyelmeztet a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzése.

