Nyugdíjasként dolgozik? – Így kell adózni

A nyugdíj melletti munkavégzés ma már nemcsak egy rugalmas munkaerőpiaci megoldás, hanem anyagilag is kifejezetten megéri foglalkozatottnak és foglalkoztatónak egyaránt. A nyugdíj melletti munkára vonatkozó kedvező szabályok a munkavállaló és a munkáltató számára is előnyös feltételeket teremtenek: a nyugdíjasnak kevesebb levonással kell számolnia, és munkáltatója is alacsonyabb bérköltséggel foglalkoztathatja. A részletekről egy tájékoztatót tett közzé ma a NAV.

A nyugdíj melletti munkavégzés a munkáltatónak és a munkavállalónak is kedvező/Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Nyugdíj melletti foglalkoztatás: egyszerű szabályok

A nyugdíjas foglalkoztatottak, munkavállalók kedvezőbben adóznak. A saját jogú nyugdíjasok jövedelmük után, függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak, nem fizetnek tb-járulékot. De nem csak a nyugdíjas munkavállalóra (megbízottra) vonatkoznak a könnyítések: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból, megbízási jogviszonyából származó jövedelme után. Ennek a gyakorlatban az az eredménye, hogy a munkavállalónál és a munkáltatónál is több pénz marad, a nyugdíjas jövedelméből a 15 százalékos személyi jövedelemadón kívül nem kell levonni semmit, és a munkáltató is jóval olcsóbban foglalkoztathat tapasztalt, nyugdíjas szakembert. Érdemes tisztában lenni a kedvezményekkel, mert mindkét oldalon jelentős költség takarítható meg ebben a felállásban. A NAV tájékoztatója a nyugdíj melletti munka jövedelmének adózásáról itt érhető el.