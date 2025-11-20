Rendkívüli

Nyugdíjasként dolgozik? – Így kell adózni

A nyugdíj melletti munkavégzés ma már nemcsak a rugalmas foglalkoztatás egyik legkedvezőbb formája, hanem kézzelfogható anyagi előnyt is jelent mind a dolgozó nyugdíjas, mind a munkáltató számára. A NAV friss tájékoztatója szerint ugyanis a saját jogú nyugdíjasok csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót fizetik meg keresetük után, miközben a munkáltatók járulékmentesen foglalkoztathatják őket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 8:09
Megéri nyugdíjasként dolgozni azoknak, akik szeretnének aktívak maradni. Forrás: Fotó: Anadolu via AFP
A nyugdíj melletti munkavégzés ma már nemcsak egy rugalmas munkaerőpiaci megoldás, hanem anyagilag is kifejezetten megéri foglalkozatottnak és foglalkoztatónak egyaránt. A nyugdíj melletti munkára vonatkozó kedvező szabályok a munkavállaló és a munkáltató számára is előnyös feltételeket teremtenek: a nyugdíjasnak kevesebb levonással kell számolnia, és munkáltatója is alacsonyabb bérköltséggel foglalkoztathatja. A részletekről egy tájékoztatót tett közzé ma a NAV.

nyugdíj
A nyugdíj melletti munkavégzés a munkáltatónak és a munkavállalónak is kedvező/Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Nyugdíj melletti foglalkoztatás: egyszerű szabályok

A nyugdíjas foglalkoztatottak, munkavállalók kedvezőbben adóznak. A saját jogú nyugdíjasok jövedelmük után, függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak, nem fizetnek tb-járulékot. De nem csak a nyugdíjas munkavállalóra (megbízottra) vonatkoznak a könnyítések: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból, megbízási jogviszonyából származó jövedelme után. Ennek a gyakorlatban az az eredménye, hogy a munkavállalónál és a munkáltatónál is több pénz marad, a nyugdíjas jövedelméből a 15 százalékos személyi jövedelemadón kívül nem kell levonni semmit, és a munkáltató is jóval olcsóbban foglalkoztathat tapasztalt, nyugdíjas szakembert. Érdemes tisztában lenni a kedvezményekkel, mert mindkét oldalon jelentős költség takarítható meg ebben a felállásban. A NAV tájékoztatója a nyugdíj melletti munka jövedelmének adózásáról itt érhető el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

