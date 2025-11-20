Meghalt az Európa-bajnok magyar kosárlabdázó

gyászCselkó Tiborkosárlabda

94 évesen elhunyt Cselkó Tibor, a magyar férfi-kosárlabdaválogatott aranycsapatának tagja. Cselkó Tibor 1955-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtott a budapesti Európa-bajnokságon, amelyet a magyar válogatott megnyert.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 7:25
Cselkó Tibor is tagja volt az 1955-ös aranycsapatnak
Cselkó Tibor is tagja volt az 1955-ös aranycsapatnak (Fotó: MTI/Fényes Tamás)
Már 70 éve, hogy a magyar férfiválogatott megnyerte a kosárlabda Európa-bajnokságot. 1955-ben ráadásul a Páder János vezette válogatott a történelmi – máig egyetlen – sikert Budapesten aratta. A Nemzeti Sport Online írta meg csütörtökön, hogy az aranyérmes csapat játékosa, Cselkó Tibor múlt héten elhunyt. 

Cselkó Tibor is tagja volt az 1955-ben Európa-bajnok magyar férfi kosárlabda-válogatottnak
Cselkó Tibor is tagja volt az 1955-ben Európa-bajnok magyar férfi-kosárlabdaválogatottnak (Fotó: MTI/Bojár Sándor)

– Sajnálattal tudatjuk, hogy Cselkó Tibor november 14-én békésen elhunyt otthonában, ahol szerető feleségével, Katalinnal együtt élvezhette az életét. Üdv, Cselkó Katalin és Gyuri – írta meg az NSO Cselkó Tibor feleségének és fiának lesújtó üzenetét. A 94 éves egykori kosaras már évtizedek óta Londonban élt, golfozással tartotta magát fitten.

Kimaradt a főiskolai vb-keretből, majd jött az Európa-bajnokság

A budapesti XI. kerületben felnövő Cselkó Tibor – vagy ahogy a barátai hívták: „Csulesz” – 196 centis magasságához képest ügyes, ruganyos és gyors kosárlabdázó volt. 1954-ben lediplomázott a Műszaki Egyetem építészkarán, de nagy meglepetésre nem volt ott a budapesti főiskolai világbajnokságon. Az 1954-es mellőzés után az 1955-ös budapesti Eb-re már januártól készülő keretbe visszakerült, játszott a felkészülési mérkőzéseken, aztán a június 7-től 19-ig zajló tornán is. 

Cselkó az összes meccsen játszott, s mindegyiken legalább tíz pontig jutott. 

– A válogatottban többnyire az volt a szerepem, hogy a gyorsaságomat kihasználva lerohanásból kosarat dobjak. Élveztem a labdaszerzést, váratlanul robbantam be lendületből a palánk alá, sokszor leugrottam a nálam magasabbakat. Greminger János és Zsíros Tibor voltak közöttünk a világklasszisok, mi pedig kiegészítettük őket – értékelte a saját Eb-teljesítményét szerényen.

A neje is remek kosaras volt: Bárány Katalin az 1956-os prágai Eb-n ezüstérmes volt a magyar női válogatottal. Cselkó Tibor halálával már csak Dallos János tud mesélni az 1955-ös sikerről, a többiek fent játszanak.  

