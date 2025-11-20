Ez a magyar egyetem meghatározóvá nőtte ki magát, egyedülálló stratégiát valósítanak meg

– Hogyan alakult idén a jelentkezők száma az Óbudai Egyetemre?

– Idén minden eddiginél biztatóbb képet mutatott a felvételi: az egyetem történetének legerősebb eredményét érte el, hiszen a 2025/26-os tanévre 23 527 jelentkezést adtak be, ami 17 százalékos növekedés a tavalyi szintén rekordévhez képest. Még ennél is beszédesebb, hogy 5643 fiatal jelölte meg első helyen az egyetemet, ami közel 19 százalékos bővülést jelent, ez egyértelműen mutatja az intézmény növekvő népszerűségét és presztízsét. Ez a növekedés nem véletlen:

az Óbudai Egyetem ma már a hazai műszaki felsőoktatás egyik legmeghatározóbb intézménye, ahová a hallgatók jó része kifejezetten a gyakorlati, ipari kapcsolatokon alapuló képzés miatt jelentkezik.

Ehhez hozzájárul az is, hogy a robotika, a mesterséges intelligencia, az egészségügyi informatika vagy a kiberbiztonság területén olyan modern laboratóriumi környezetben tanulhatnak a diákok, amely a hazai mezőnyben is kiemelkedő.

Sorra dönti a rekordokat a hallgatók száma az Óbudai Egyetemen (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Miként változtak a ponthatárok tavalyhoz képest?

– A ponthatárok szinte minden szakon emelkedtek, ami egyrészt a jelentkezők magasabb létszámának, másrészt annak köszönhető, hogy a jelentkezők tanulmányi eredményei is erősödtek.

Több mint 4200 hallgatót vettünk fel első körben, ami önmagában is rekord, és kilenc százalékkal haladja meg az előző évi – már akkor is történelmi – adatokat.

Ez a folyamat egyértelműen mutatja, hogy a bekerülés „belépőszintje” is folyamatosan emelkedik, az egyetem pedig egyre vonzóbb a kiváló teljesítményű diákok körében. Számos képzés esetében több mint száz ponttal volt magasabb a bejutási küszöb tavalyhoz képest, ami bizonyítja a hallgatók bizalmát intézményünk felé. A gyakorlatorientált képzés, a nemzetközi sikerek, a dinamikusan fejlődő Science Park-hálózat és az ipari partnerekkel való szoros együttműködés mind hozzájárultak ahhoz, hogy az egyetemünk ma a legkeresettebb műszaki képzési helyek közé sorolható.

– Milyen jubileumokat ünnepel most az egyetem?

– Az Óbudai Egyetem idei jubileumi éve különleges időszak, hiszen egyszerre három nagy múltú és szimbolikus évfordulót ünnepel, amelyek együtt mutatják meg az intézmény sokszáz éves történeti gyökereit és modern fejlődési ívét. Elsőként 15 éve nyerte el az intézmény az egyetemi rangot, amely nem csupán új státust jelentett, hanem egy teljesen új korszak kezdetét is. A korábbi főiskolai struktúrából valódi, tudományos igényű egyetemmé válás hosszú és tudatos építkezés eredménye volt, és azóta is meghatározza a fejlődést. Emellett 630 éve adták ki Óbudán azt az alapítólevelet, amely a város oktatási hagyományait megalapozta, a történet így egészen a középkor óta tart. A harmadik évforduló pedig 145 évre tekint vissza, amikor létrejöttek azok az oktatási és műhelyrendszerek, amelyek a mai, gyakorlatorientált szellemiséget megalapozták.

Az egyetem ereje ma is ebben rejlik, hogy a tanulók nemcsak elméleti tudást kapnak, hanem valódi mérnöki, informatikai és technológiai feladatokkal dolgoznak modern laborokban.



– Az elmúlt években robbanásszerűen tört előre az Óbudai Egyetem a nemzetközi rangsorokban. Mennyire tudták folytatni a megkezdett tendenciát?

– Az egyetem valódi áttörést ért el a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. A Times Higher Education (THE) világrangsorában tavaly több mint négyszáz helyet léptünk előre, és a 601–800-as kategóriában vagyunk, amelyet idén stabilizáltunk, hiszen hetven helyezést sikerült ismét előrehaladni. A THE a világ egyik legismertebb rangsora, amely 17 teljesítménymutató alapján vizsgálja a felsőoktatást a kutatás, az oktatás, az ipari kapcsolat és a nemzetköziségi szempontokra fókuszálva. A rangsorokban való előrelépés nemcsak egy szám, hanem komplex visszajelzés a kutatási teljesítményről, a publikációkról, a nemzetközi együttműködésekről, a hallgatók karrierlehetőségeiről és a nemzetközi láthatóságról.

Kiemelkedő, hogy az informatikai képzési területen az Óbudai Egyetem már a 501–600-as sávban szerepel, ami a legjobb magyar eredmény.

– A képzésen túl a kutatásban is erősek?

– Legerősebb területünk továbbra is a kutatási környezet, amely tükrözi egyetemünk hosszú távú stratégiáját, azaz hogy a legkorszerűbb kutatást ötvözzük a gyakorlatorientált oktatással, a tehetséges hallgatókat mentoráljuk, és olyan ökoszisztémát építünk, ahol az ötletek valódi hatást fejtenek ki a társadalomra és a gazdaságra. Kategóriát ugrottunk ugyanakkor a Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings legfrissebb világranglistáján is, egyetemünk a tavalyi 1201-1400-as tartományból az 1001–1200-as sávba került. A 16,4 millió publikáció és több mint 151 ezer akadémikus, valamint százezer munkaadó véleményén alapuló QS világranglista nem csupán számokat jelent, hanem irányt mutat a hallgatóknak, hogy hol érdemes továbbtanulni.