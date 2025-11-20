Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

robotikasciencepark hálózatÓbudai EgyetemMagyarország

Ez a magyar egyetem meghatározóvá nőtte ki magát, egyedülálló stratégiát valósítanak meg

Valódi áttörést ért el az idén hármas jubileumot ünneplő Óbudai Egyetem a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban, az informatikai képzési területen pedig a legjobb magyar eredménnyel büszkélkedhet – mondta lapunknak Kovács Levente. Az egyetem rektora azt is komoly sikernek tekinti, hogy a tavalyi rekordszámú jelentkezőhöz képest idén újabb csúcsot döntöttek, mivel még közel egyötödével többen pályáztak a hallgatói helyekre. Kovács Levente arra is kitért, hogy az intézményük nyit az űrkutatás irányába, amelyet a kiemelt nemzetközi partnerekkel való együttműködésük tesz lehetővé.

Molnár János
2025. 11. 20. 5:35
Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora
Fotó: Ladóczki Balázs
– Hogyan alakult idén a jelentkezők száma az Óbudai Egyetemre?
– Idén minden eddiginél biztatóbb képet mutatott a felvételi: az egyetem történetének legerősebb eredményét érte el, hiszen a 2025/26-os tanévre 23 527 jelentkezést adtak be, ami 17 százalékos növekedés a tavalyi szintén rekordévhez képest. Még ennél is beszédesebb, hogy 5643 fiatal jelölte meg első helyen az egyetemet, ami közel 19 százalékos bővülést jelent, ez egyértelműen mutatja az intézmény növekvő népszerűségét és presztízsét. Ez a növekedés nem véletlen: 

az Óbudai Egyetem ma már a hazai műszaki felsőoktatás egyik legmeghatározóbb intézménye, ahová a hallgatók jó része kifejezetten a gyakorlati, ipari kapcsolatokon alapuló képzés miatt jelentkezik.

Ehhez hozzájárul az is, hogy a robotika, a mesterséges intelligencia, az egészségügyi informatika vagy a kiberbiztonság területén olyan modern laboratóriumi környezetben tanulhatnak a diákok, amely a hazai mezőnyben is kiemelkedő.

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora
Sorra dönti a rekordokat a hallgatók száma az Óbudai Egyetemen (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Miként változtak a ponthatárok tavalyhoz képest?
– A ponthatárok szinte minden szakon emelkedtek, ami egyrészt a jelentkezők magasabb létszámának, másrészt annak köszönhető, hogy a jelentkezők tanulmányi eredményei is erősödtek. 

Több mint 4200 hallgatót vettünk fel első körben, ami önmagában is rekord, és kilenc százalékkal haladja meg az előző évi – már akkor is történelmi – adatokat.

Ez a folyamat egyértelműen mutatja, hogy a bekerülés „belépőszintje” is folyamatosan emelkedik, az egyetem pedig egyre vonzóbb a kiváló teljesítményű diákok körében. Számos képzés esetében több mint száz ponttal volt magasabb a bejutási küszöb tavalyhoz képest, ami bizonyítja a hallgatók bizalmát intézményünk felé. A gyakorlatorientált képzés, a nemzetközi sikerek, a dinamikusan fejlődő Science Park-hálózat és az ipari partnerekkel való szoros együttműködés mind hozzájárultak ahhoz, hogy az egyetemünk ma a legkeresettebb műszaki képzési helyek közé sorolható.

 

– Milyen jubileumokat ünnepel most az egyetem?
– Az Óbudai Egyetem idei jubileumi éve különleges időszak, hiszen egyszerre három nagy múltú és szimbolikus évfordulót ünnepel, amelyek együtt mutatják meg az intézmény sokszáz éves történeti gyökereit és modern fejlődési ívét. Elsőként 15 éve nyerte el az intézmény az egyetemi rangot, amely nem csupán új státust jelentett, hanem egy teljesen új korszak kezdetét is. A korábbi főiskolai struktúrából valódi, tudományos igényű egyetemmé válás hosszú és tudatos építkezés eredménye volt, és azóta is meghatározza a fejlődést. Emellett 630 éve adták ki Óbudán azt az alapítólevelet, amely a város oktatási hagyományait megalapozta, a történet így egészen a középkor óta tart. A harmadik évforduló pedig 145 évre tekint vissza, amikor létrejöttek azok az oktatási és műhelyrendszerek, amelyek a mai, gyakorlatorientált szellemiséget megalapozták. 

Az egyetem ereje ma is ebben rejlik, hogy a tanulók nemcsak elméleti tudást kapnak, hanem valódi mérnöki, informatikai és technológiai feladatokkal dolgoznak modern laborokban.


– Az elmúlt években robbanásszerűen tört előre az Óbudai Egyetem a nemzetközi rangsorokban. Mennyire tudták folytatni a megkezdett tendenciát?
– Az egyetem valódi áttörést ért el a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. A Times Higher Education (THE) világrangsorában tavaly több mint négyszáz helyet léptünk előre, és a 601–800-as kategóriában vagyunk, amelyet idén stabilizáltunk, hiszen hetven helyezést sikerült ismét előrehaladni. A THE a világ egyik legismertebb rangsora, amely 17 teljesítménymutató alapján vizsgálja a felsőoktatást a kutatás, az oktatás, az ipari kapcsolat és a nemzetköziségi szempontokra fókuszálva. A rangsorokban való előrelépés nemcsak egy szám, hanem komplex visszajelzés a kutatási teljesítményről, a publikációkról, a nemzetközi együttműködésekről, a hallgatók karrierlehetőségeiről és a nemzetközi láthatóságról. 

Kiemelkedő, hogy az informatikai képzési területen az Óbudai Egyetem már a 501–600-as sávban szerepel, ami a legjobb magyar eredmény.

 

– A képzésen túl a kutatásban is erősek?
– Legerősebb területünk továbbra is a kutatási környezet, amely tükrözi egyetemünk hosszú távú stratégiáját, azaz hogy a legkorszerűbb kutatást ötvözzük a gyakorlatorientált oktatással, a tehetséges hallgatókat mentoráljuk, és olyan ökoszisztémát építünk, ahol az ötletek valódi hatást fejtenek ki a társadalomra és a gazdaságra. Kategóriát ugrottunk ugyanakkor a Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings legfrissebb világranglistáján is, egyetemünk a tavalyi 1201-1400-as tartományból az 1001–1200-as sávba került. A 16,4 millió publikáció és több mint 151 ezer akadémikus, valamint százezer munkaadó véleményén alapuló QS világranglista nem csupán számokat jelent, hanem irányt mutat a hallgatóknak, hogy hol érdemes továbbtanulni.

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora
Az Óbudai Egyetem az űrkutatás irányába is nyit (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Hogyan járul ez hozzá az Óbudai Egyetem nemzetközi jelenlétéhez?
– Sokrétű és jól mérhető annak a hatása, hogy előreléptünk nemzetközi rangsorokban. Az Óbudai Egyetem ma már olyan figyelmet kap a világ felsőoktatási térképén, amely korábban elképzelhetetlen lett volna. A javuló helyezések növelik a láthatóságot, és azt üzenik más országok hallgatóinak és oktatóinak, hogy Budapest közepén egy modern, versenyképes, és nemzetközi szinten is meghatározó műszaki egyetem működik. Ennek egyik legfontosabb eredménye, hogy sokkal több külföldi hallgató és oktató érdeklődik intézményünk iránt, valamint hogy sorra bővülnek a nemzetközi partnerkapcsolataink. Az egyetemünk ma már együttműködik több amerikai, japán, ausztrál és ázsiai egyetemmel is, például kiemelt partnerünk az ohiói Voya­ger Science Park, valamint a houstoni Rice University. 

Ezek a kapcsolatok kutatási projekteket, közös laborokat és ipari együttműködéseket is jelentenek, továbbá nyitották a teret az intézmény egyik újabb stratégiai kutatási irányára, az űrkutatásra.

A nemzetközi rangsorokban elért előrelépés és erősödő láthatóság ugyanakkor az ipari partnerekkel való együttműködést is erősíti: egy olyan egyetemet, amelynek erős nemzetközi pozíció vannak, a globális cégek szívesebben vonnak be kutatásaikba, fejlesztéseikbe, ami hosszú távon is garantálja a fenntartható fejlődést.

 

– Mit jelent a „befektetői egyetem” stratégiája, amely az Óbudai Egyetemet jellemzi?
– Ez azt jelenti, hogy az Óbudai Egyetem nemcsak oktatási és kutatási intézményként működik, hanem aktív és tudatos szereplője a tudásalapú gazdaságnak. Olyan modell ez, amelyben az egyetem saját innovációs és befektetési ökoszisztémát épít: tőketársaságokkal, startup inkubációval, ipari partnerségekkel és kutatás-fejlesztési infrastruktúrával. Magyarországon ez egyedülálló megközelítés, amely lehetővé teszi, hogy az egyetemen keletkező tudás és technológia ne csak kutatási eredmény legyen, hanem gyakorlati, piaci értéket teremtő megoldássá váljon. A stratégia egyik fontos eleme az épülő Science Park-hálózatunk, amely Zsámbékon, Kaposváron és Székesfehérváron épül ki, és amelyet egy különösen ambiciózus nemzetközi projekt, az üzbegisztáni ­Science Park is kiegészít. Az elképzelés a nemzetközi science park szervezet érdeklődését és elismerését is kivívta.

 

– Mivel foglalkoznak a hálózat helyszínein?
– Zsámbékon a 6G, a robotika, az űrkutatás, a mesterséges intelligencia és az orvostechnika kap központi szerepet, Kaposváron az okosipari, klasszikus ipari területekhez kötődő megoldások, Székesfehérváron pedig a mecha­tro­nikai fejlesztések állnak fókuszban. Az üzbegisztáni beruházás egy olyan, erőforrásokban gazdag környezetben valósul meg, ötvözve a hazai hálózattal, amely kivételes lehetőségeket biztosít a kutatás-fejlesztésnek és az ipari együttműködéseknek. 

A befektetői szemlélet lényege, hogy az egyetem hosszú távon építi azt a technológiai, gazdasági és partneri hálót, amely nemcsak a hallgatók oktatását és gyakorlati képzését erősíti, hanem a magyar innovációs ökoszisztéma egészére hatással van. 

Az Óbudai Egyetem tőketársasága az ökoszisztéma egy másik fontos pillére. Fejlesztési projektjei olyan infrastruktúrát hoznak létre, amely a térségben és a nemzetközi mezőnyben is komoly versenyelőnyt ad, illetve lehetővé teszi, hogy az egyetem idővel a nyugati nagy egyetemi modellekkel is sikeresen megmérettesse magát. Ehhez következetes munkára van szükség a továbbiakban is.

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora
Az Óbudai Egyetem célja, hogy a hazai és nemzetközi mesterséges intelligencia innovációs tér meghatározó központjává váljon (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

– Egyre elterjedtebb a mesterséges intelligencia (MI) használata. Hol tart most az egyetemi világ és az intézményük ezen a területen?
– Az MI ma már az élet minden területének alaptechnológiája, és az Óbudai Egyetem célja, hogy ne követője, hanem alakítója legyen ennek a fejlődésnek. Egyetemünk az elsők között indított MI-mesterképzést Magyarországon, és mára az MI a robotikától a kiberbiztonságon át az egészségügyi informatikáig valamennyi modern mérnöki és informatikai terület szerves része lett. 

Hallgatók és oktatók olyan projektekben dolgoznak, amelyek közvetlen ipari igényekre adnak választ, legyen szó gépi tanulásról, autonóm robotikáról, okosrendszerekről vagy az egészségügyi diagnosztika automatizálásáról.

Az elindított AI Campus programunk révén az egyetem modernizálja tananyagait, fejleszti az MI-tudatosságot és támogatja a kreatív alkalmazások létrejöttét. Emellett kezdeményező szerepet vállalunk az új mesterséges intelligencia mérnökinformatikai MSc képzés hazai bevezetésében, amit a nemzetközi Digital Education Councilhoz való csatlakozás is erősít. A Berkeley és a Szingapúri Menedzsment Egyetemhez hasonló partnerekkel együttműködve az Óbudai Egyetem célja, hogy a hazai és nemzetközi MI-innovációs tér meghatározó központjává váljon.

 

– Milyen eredményeket tudhat magáénak rektorként a 2019-es kinevezése óta, és mik a további tervei?
– A 2019-es kinevezésem óta az egyetem átfogó megújuláson ment keresztül. Az egyik legfontosabb lépés az oktatási és szervezeti struktúrák teljes modernizálása volt azzal a céllal, hogy az intézmény gyorsabban, rugalmasabban és hatékonyabban reagáljon a tudományos és technoló­giai kihívásokra. Az elmúlt hat év során erősödött a közösségi szemlélet, megújult a hallgatók és oktatók közti bizalom, és az intézmény sikeresen vészelte át a világjárványt valamint az energiaválságot is. 

A nemzetközi rangsorokban elért ugrás, a hallgatói létszám rekordja, a megújuló ipari kapcsolatok, az MI- és robotikai fejlesztések, valamint a ­Science Park-hálózat építése, a tőkealapunk létrehozása mind olyan eredmények, amelyek az egész közösség összefogását tükrözik. 

A jövő tervei továbbra is ambiciózusak: célunk, hogy az Óbudai Egyetem a robotika, az MI, a kiberbiztonság, a digitális egészségügy és a jövőipar területén a régió meghatározó intézményévé váljon, miközben tovább erősíti nemzetközi partnerségeit és ipari kapcsolatait.

Borítókép: Az intézményvezető kiemelte: az informatikai képzésben az elsőknek számítanak Magyarországon (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

