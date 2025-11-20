Selmeczi Gabriella az Igazság órájában: A korrupciót nem szeretnénk finanszírozni, ez a magyar emberek pénze + videó

– Felháborító azt látni, hogy megint lenéznek minket. Ursula von der Leyen ikonikus alakja ennek a típusú kommunikációnak. Neki ott feladata van – fogalmazott az Igazság órájában Selmeczi Gabriella.

Fotó: Képernyőfotó

A kormánypárti politikus elmondta, mindig az európai adófizetők fizetik a számlát. Akkor is, ha az orosz vagyont lefoglalják, elküldik Ukrajnának, és azt vissza kell majd idővel fizetni.

A Tisza-jelöltaspiránsoknak nem lehet saját programjuk

A Tisza Párt jelöltjeiről szólva azt mondta, nem az a kérdés, hogy valaki férfi vagy női politikus, hanem hogy milyen értékek mentén dolgozik. Ő azt mondta, a magyar nőknek nincs kvótára szükségük, ha politizálni akarnak, el tudják érni egyéni céljaikat is. A politikus szerint azt kell megnézni, hogy ki a Tisza Párt vezetője: Brüsszel fogott embere. A szakértői közben elárulják, mi a Tisza Párt valódi programja. Hozzátette:

sok újdonság itt nincs, a Tisza Párt programja ugyanis a baloldal programja.

Selmeczi Gabriella nem tartja valószínűnek, hogy a képviselőknek van saját programjuk. A Magyar Péter kezébe Brüsszelből adott terveket fogják végrehajtani. Úgy vélekedett: Magyar Péterre nézve kockázatos lenne, ha ezek a jelöltek megszólalnának.

A tiszás jelöltaspiráns, Reketye-Trifán Zoltán produkciójáról szólva azt mondta: nem biztos, hogy ilyen jelöltekre bízná az ország sorsát. A politikus ByeAlex „cuccozásáról” szólva azt mondta: fontos, hogy a fiatalokat megvédjék a kábítószer-fogyasztástól, ezt vissza kell szorítani. Jó eszköznek tartja, hogy a szórakozóhelyeket, amelyek részt vesznek a kábítószer-terjesztésben becsukhatják, és ki is kerülhet a bejáratra, hogy miért csukták be.

Selmeczi Gabriella elmondta: a nyugdíjrendszert 2010 óta stabil lábakra helyezték, behozták a 13. havi nyugdíjat, és most jön a 14. havi. Kormányváltás esetén ezt elveszik, a Tisza Párt szakértői már erről értekeznek.

Mráz Ágoston Sámuel: Nincs aggódnivalója a Fidesz–KDNP-nek (Fotó: Képernyőfotó)

Titkos egyeztetések folynak az USA és Oroszország között

– Az biztos, hogy sokat segít Ursula von der Leyennek, hogy soha nem kellett a választók szemébe néznie, és a kellemetlen kérdésekre is tud válaszolni – közölte Mráz Ágoston Sámuel, az Igazság órája második vendége. A Nézőpont Intézet vezetője, miután Brüsszel arra kérte az uniós országokat, hogy adjanak még pénzt Ukrajnának, úgy vélekedett, hibát követett el ezzel a levéllel, az Európai Bizottság kudarcos politikát folytat.

Fogy a levegő az ukrán elnök körül az ukrán korrupciós botrány miatt, de a jó hír, hogy az Egyesült Államok és Oroszország titkos egyeztetéseket folytat, 28 pontos békemegállapodásról van szó

– árulta el az elemző. Mráz Ágoston szerint noha a háborús koalíció vesztőpályán van, nem szűnt meg, de már lehet látni, hogy a békepárti országok kerülnek fölénybe.