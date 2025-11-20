Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Selmeczi GabriellaIgazság ÓrájaMráz Ágoston Sámuel

Selmeczi Gabriella az Igazság órájában: A korrupciót nem szeretnénk finanszírozni, ez a magyar emberek pénze + videó

Mráz Ágoston Sámuel szerint csak szavazógépek lesznek a tiszások.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 7:30
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Felháborító azt látni, hogy megint lenéznek minket. Ursula von der Leyen ikonikus alakja ennek a típusú kommunikációnak. Neki ott feladata van – fogalmazott az Igazság órájában Selmeczi Gabriella

Fotó: Képernyőfotó

A kormánypárti politikus elmondta, mindig az európai adófizetők fizetik a számlát. Akkor is, ha az orosz vagyont lefoglalják, elküldik Ukrajnának, és azt vissza kell majd idővel fizetni.

 

A Tisza-jelöltaspiránsoknak nem lehet saját programjuk

A Tisza Párt jelöltjeiről szólva azt mondta, nem az a kérdés, hogy valaki férfi vagy női politikus, hanem hogy milyen értékek mentén dolgozik. Ő azt mondta, a magyar nőknek nincs kvótára szükségük, ha politizálni akarnak, el tudják érni egyéni céljaikat is. A politikus szerint azt kell megnézni, hogy ki a Tisza Párt vezetője: Brüsszel fogott embere. A szakértői közben elárulják, mi a Tisza Párt valódi programja. Hozzátette: 

sok újdonság itt nincs, a Tisza Párt programja ugyanis a baloldal programja. 

Selmeczi Gabriella nem tartja valószínűnek, hogy a képviselőknek van saját programjuk. A Magyar Péter kezébe Brüsszelből adott terveket fogják végrehajtani. Úgy vélekedett: Magyar Péterre nézve kockázatos lenne, ha ezek a jelöltek megszólalnának.

A tiszás jelöltaspiráns, Reketye-Trifán Zoltán produkciójáról szólva azt mondta: nem biztos, hogy ilyen jelöltekre bízná az ország sorsát. A politikus ByeAlex „cuccozásáról” szólva azt mondta: fontos, hogy a fiatalokat megvédjék a kábítószer-fogyasztástól, ezt vissza kell szorítani. Jó eszköznek tartja, hogy a szórakozóhelyeket, amelyek részt vesznek a kábítószer-terjesztésben becsukhatják, és ki is kerülhet a bejáratra, hogy miért csukták be.

Selmeczi Gabriella elmondta: a nyugdíjrendszert 2010 óta stabil lábakra helyezték, behozták a 13. havi nyugdíjat, és most jön a 14. havi. Kormányváltás esetén ezt elveszik, a Tisza Párt szakértői már erről értekeznek.

Mráz Ágoston Sámuel: Nincs aggódnivalója a Fidesz–KDNP-nek (Fotó: Képernyőfotó)

Titkos egyeztetések folynak az USA és Oroszország között

– Az biztos, hogy sokat segít Ursula von der Leyennek, hogy soha nem kellett a választók szemébe néznie, és a kellemetlen kérdésekre is tud válaszolni – közölte Mráz Ágoston Sámuel, az Igazság órája második vendége. A Nézőpont Intézet vezetője, miután Brüsszel arra kérte az uniós országokat, hogy adjanak még pénzt Ukrajnának, úgy vélekedett, hibát követett el ezzel a levéllel, az Európai Bizottság kudarcos politikát folytat. 

Fogy a levegő az ukrán elnök körül az ukrán korrupciós botrány miatt, de a jó hír, hogy az Egyesült Államok és Oroszország titkos egyeztetéseket folytat, 28 pontos békemegállapodásról van szó

– árulta el az elemző. Mráz Ágoston szerint noha a háborús koalíció vesztőpályán van, nem szűnt meg, de már lehet látni, hogy a békepárti országok kerülnek fölénybe.

A tiszások csak szavazógépek lesznek

A Tisza Párt képviselőjelölt-aspiránsai kapcsán elmondták, azzal, hogy Magyar Péter nem enged senkit nyilatkozni, az a Tiszát minősíti. Mráz Ágoston szerint sokkal fontosabb a politikájuk a jelöltaspiránsoknak, mint az, hogy ők honnan jöttek vagy kik ők.

– A kérdés az, hogy bizonyos szakpolitikai kérdésekben mi az ő álláspontjuk, hiszen ha ők beülnek a parlamentbe, csak szavazógépek lesznek. Sokkal fontosabb tehát, hogy mit gondolnak a progresszív adózásról vagy a nyugdíjreformról – közölte, kiemelve, ha megkaparjuk a felszínt, akkor látni, hogy baloldali figurákból áll össze Magyar Péter csapata. 

Az állítás, hogy ezek az emberek az új baloldal, tagadhatatlan

– jelezte.

A Republikon azon kutatására, mely szerint hogy Orbán Viktornál népszerűbb Magyar Péter, még maga Magyar Péter is azt mondta, ez nem igaz, nem népszerűbb a miniszterelnöknél. Mráz Ágoston szerint ez a közvélemény-kutatások legalja, miután konkrét adatok nélkül közölnek benne eredményt. – Volt olyan kutatás, amely 18 százalékpontos előnyt állított a Tiszánál, ekkora csúsztatást azért mégsem kellene közölni, most ebből próbálnak kihátrálni, és kozmetikázni igyekeznek. Az is megkérdőjelezhetetlen, hogy egy komoly ellenzéki erő – vélekedett, majd elárulta, a legutóbbi mérések szerint

nincs aggódnivalója a kormánypártnak, vezet a Fidesz–KDNP.

A Párbeszéd átszínezése: Humanisták

A Nézőpont Intézet vezetője szerint Karácsony Gergely sincs jó helyzetben, a főpolgármester körül igencsak megritkult a levegő, még az is előfordulhat, hogy 2029 előtt a Fővárosi Közgyűlést újra kell választani. – Tekintve, hogy Karácsony Gergely nem túl népszerű már Budapesten, a korábbi támogató pártok, mint a DK, kitáncoltak mellőle, a Tisza pedig inkább Vitézy Dáviddal mozog együtt, nem csoda, hogy új pártban képzeli el a saját jövőjét, ami pedig nem más, mint a Párbeszéd átszínezése: a Humanisták Barabás Richárddal és Cseh Katalinnal – vélekedett.

Borítókép: Igazság órája (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.