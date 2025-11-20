Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

dohányNemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)nyírségilószerszámokbűncselekmény

Lószerszámok közé rejtette a „talált” dohányt – a pénzügyőrök lefülelték

Egy nyírségi ingatlan átvizsgálásakor több mint 58 kilogramm, mintegy nyolcmillió forint értékű vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök. A tulajdonos azzal védekezett, hogy a dohányt „a kert végében találta”, ám a NAV szerint a bizonyítékok mást mutatnak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 20. 8:12
Több mint 58 kilónyi vágott dohányt találtak a pénzügyőrök a férfinél Forrás: Illusztráció/Shutterstock
A pénzügyőrök 58,07 kilogramm vágott dohányt találtak egy nyírségi házban – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön. 

A lószerszámok között rejtette el a dohányt. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A közlemény szerint a lószerszámok között több mint nyolcmillió forint értékű vágott fogyasztási dohányt találtak a pénzügyőrök.

A ház tulajdonosának átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték, hogy tart-e jövedéki terméket a portán, mire a 45 éves férfi azt mondta, hogy van ugyan vágott dohány a házban, de azt a kert végi fasor tövében találta.

A járőrök a teljes ingatlant átvizsgálták és az egyik lószerszámokkal tele helyiségből elő is került a „talált dohány”.

A pénzügyőrök a dohányt lefoglalták, majd jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás; a férfi közel hétmillió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.

Borítókép: Több mint 58 kilónyi vágott dohányt találtak a pénzügyőrök a férfinál (Fotó: Illusztráció/Shutterstock)


