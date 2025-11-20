3I / ATLASNASAüstökös

NASA: Üstökös közeledik, nem földön kívüli eszköz + videó

Szokatlannak tűnő mozgása miatt többen is úgy gondolták, földön kívüli intelligencia által létrehozott eszköz lehet, de Nicola Fox, a NASA tudományos igazgatója közölte, hogy egyértelműen üstököről van szó.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 20. 6:54
„Naprendszerünk békés látogatójának” nevezte a NASA vezető tisztségviselője szerdán a 3I/ATLAS csillagközi objektumot, amit többen földönkívüliek által készített eszköznek tartottak.

This NASA image obtained on November 19, 2025, shows the interstellar comet 3I/ATLAS, circled in the center, as seen by the LLORRI black-and-white imager on NASAs Lucy spacecraft. This image was made by stacking a series of images taken on September 16, 2025, as the comet was zooming toward Mars and spacecraft Lucy was 240 million miles away from 3I/ATLAS. The image shows the comets coma, the fuzzy halo of gas and dust surrounding 3I/ATLAS above, and its tail, a smudge of gas flowing to the right of the comet. Vestige of a distant past or extraterrestrial threat? The comet 3I/ATLAS, currently speeding through our solar system, fascinates scientists and captivates social networks, including Kim Kardashian, who speculate it might be an alien spacecraft. From the superstar to a member of the US Congress, and prominent conspiracy theorists, various voices are questioning whether it is not a natural comet but... an extraterrestrial vessel. (Photo by NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A NASA űrszondája által készített kép a 3I/ATLAS csillagközi üstökösről (Fotó: NASA/AFP)

A szövetségi hivatal szerdán sajtótájékoztató keretében többtucatnyi friss képet hozott nyilvánosságra a 3I/ATLAS-ról, amivel kapcsolatban az Egyesült Államok űrkutatási hivatala világossá tette, hogy üstökösről van szó.

A NASA július eleje és október vége között készült képek mellett az üstökös 2028 szeptemberéig várható pályáját is bemutatta, ami szerint a 3I/ATLAS a Marshoz közel halad majd el mielőtt elhagyja a naprendszert.

Nicola Fox, a NASA tudományos igazgatója a sajtótájékoztatón eloszlatta az idegen intelligencia által készített eszközről szóló feltételezéseket. 

Üstökösként viselkedik, és természetesen semmi arra utaló technojellegzetességet, és egyebet nem láttunk, ami arra a feltételezésre vezetne bennünket, hogy másról van szó, mint egy üstökös

 – fogalmazott.

A 3I/ATLAS-t júliusban észlelte egy, az aszteroidák földi becsapódásának veszélyére figyelmeztető rendszer részeként működő teleszkóp Chilében. Az üstökös szokatlannak tűnő mozgásából egyes csillagászok arra következtettek, hogy az földön kívüli intelligencia által létrehozott eszköz.

A jelenséget az elmúlt hónapokban minden rendelkezésre álló csillagászati eszközzel vizsgálták, így a Hubble- és James Webb-űrteleszkópok, valamint a Mars körül keringő műholdak segítségével.

Amit Kshatriya, a NASA társigazgatója szintén a földönkívüliekről szóló elméletet igyekezett eloszlatni, majd megjegyezte, hogy a hivatal folyamatosan kutat a bolygónkon kívüli élet jelei után.

Borítókép: A 3I/ATLAS csillagközi üstökösről készített felvételt a Chilében működő űrteleszkóp (Fotó: Gemini Obszervatórium/Wikipédia)


