Bóka János: Vessünk végre véget a brüsszeli államcsínynek

Bóka János, az uniós ügyekért felelős miniszter élesen bírálta az Európai Parlamentet a legutóbbi strasbourgi plenáris ülés kapcsán. A tárcavezető a közösségi oldalára feltöltött videóban megosztott egy részletet Donald Tusk lengyel miniszterelnök felszólalásából. Mint ismert, ebben a félévben Lengyelország látja el az unió soros elnöki tisztségét.

Donald Tusk a lengyelországi eseményeket felidézve arról beszélt: „elszántan harcolt” a jobboldali kormány leváltásáért, azért „eltávolítsuk ezeket az embereket a hatalomból”. Ezután pedig a strasbourgi vitára utalva azt is hozzátette:

Ismét mindenki számára világossá vált, hogy miért olyan fontos, hogy ne kormányozzanak többé egyetlen európai kormányban sem.

Bóka János ennek kapcsán hangsúlyozta:

a kormányok összetételéről kizárólag az adott ország polgárai jogosultak dönteni, és az uniós intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk a tagállamok szuverenitását.

Jó lenne végre megérteni, hogy a budapesti kormány összetételéről a magyar emberek, a varsói kormány összetételéről pedig a lengyel emberek döntenek. Vessünk véget a csendes brüsszeli államcsínynek

– jelentette ki Bóka János.

A miniszter kiemelte, hogy az uniós értékek védelme nem szolgálhat ürügyként arra, hogy politikai nyomást gyakoroljanak a tagállamokra. Bóka szerint az Európai Parlament a magyar uniós elnökség óta sem mutatott komoly előrelépést, és továbbra is indokolatlanul avatkozik be nemzeti ügyekbe. A magyar kormány álláspontja továbbra is világos: a nemzeti szuverenitás védelme és az európai együttműködés fenntartása egyaránt kulcsfontosságú, ám az előbbit nem szabad alárendelni az utóbbinak.

Borítókép: Bóka János (Forrás: Facebook)