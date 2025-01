Több államra is kiterjed a Las Vegas-i autórobbanás ügyében a nyomozás

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) emberei átkutatták a robbanásban életét vesztett, 37 éves Matthew Livelsberger Colorado Springs-i lakását, valamint kiderült, hogy a férfi korábban Ohio államban is rendelkezett lakcímmel.

Hivatalos források szerint Matthew Livelsberger az amerikai hadsereg különleges erőinél szolgált, Németországban állomásozott, és épp hivatalos eltávozáson volt.

Az amerikai hadsereg szóvivőjének közleménye szerint Matthew Livelsberger 2006-ban lépett be a katonaság kötelékébe, ahol törzsőrmesteri rendfokozatig jutott, valamint szolgált az észak-karolinai Fort Bragg támaszponton, a hadsereg különleges erőinek főparancsnokságán. Szolgálati lapja szerint kétszer is állomásozott Afganisztánban, és számos katonai kitüntetés birtokosa.

A férfi a vizsgálat megállapítása szerint január 1-jén reggel 8.40-kor parkolt le egy bérelt Tesla Cybertruck elektromos autót a Trump International Hotel bejárata előtt Las Vegasban, ami 15-20 másodperccel később felrobbant.

Kevin McMahill, a Las Vegas-i rendőrség seriffje korábban arról tájékoztatta az újságírókat, hogy a futurisztikus kinézetű járművet Coloradóban bérelték, és helyi idő szerint szerdán reggel 7.30 körül érkezett Las Vegasba, majd fel-alá kocsikázott a Las Vegas Boulevardon, mielőtt a hotelhez hajtott.

A seriff által bemutatott biztonságikamera-felvételen látható, hogy a járműből füst száll fel, majd felrobban. A jármű teljesen megsemmisült a tűzben.

Fotó: MTI

A helyszíneléskor megállapították, hogy az elektromos járműben nagy mennyiségű gázolaj és tábori tűzhelyhez használható palackok voltak, valamint nagy méretű tűzijáték-rakéták.

A detonációban Livelsberger meghalt, további hét ember könnyebben megsebesült.

A férfi egyik rokona amerikai médiumoknak nyilatkozva arról számolt be, hogy Matthew Livelsberger felesége már napok óta nem tudott a férjéről.

A Trump International Hotelt a robbanást követően kiürítették, a vendégek egy részét más szállodákban helyezték el.

A Szövetségi Nyomozó Iroda vizsgálata kiterjed arra, hogy lehetett-e kapcsolat a New Orleansban és Las Vegasban elkövetett erőszakos cselekmények között, tekintve, hogy néhány óra különbséggel történtek. Ezzel kapcsolatban Christopher Raja, az FBI megbízott igazgatóhelyettese New Orleansban tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy nem találtak „végérvényes kapcsolódást” a New Orleans-i gázolás és a Las Vegas-i autórobbanás között.

Kevin McMahill, a Las Vegas-i rendőrség seriffje szerdán megállapította, hogy a Trump hotel előtt felrobbant autót és a New Orleans-i támadó járművét, amellyel újév reggelén a tömegbe hajtott és 15 embert megölt, ugyanazon a kölcsönzői weboldalon keresztül bérelték.

A két cselekmény érintettje egyaránt szolgált Afganisztánban, valamint az észak-karolinai katonai támaszponton is.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump leendő elnök a cégének tulajdonában álló hotelnél bekövetkezett robbanást követően kiadott közleményében élesen bírálta a leköszönő Biden-adminisztrációt az ország belbiztonsági állapotáért.