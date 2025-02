Rekordokat dönt a robbantásos merényletek száma Svédországban

Az első esetet 2025. január 4-én Göteborgban jelentették, majd január 10-től Stockholmban is megszaporodtak a robbanások. A számok drasztikus emelkedése miatt január végén a minisztériumok és hatóságok rendkívüli egyeztetéseket tartottak.

Az elkövetők és felbujtóik után nagy erőkkel folynak a nyomozások. Előbbiek gyakran a koruk miatt nem büntethető, 15 év alatti fiatalok. Szemtanúk több esetben fiatalok csoportját látták elfutni a helyszínekről, ami arra utal, hogy nem magányos elkövetőkről van szó. A svéd törvények nem teszik lehetővé a gyanúsítottak származásának nyilvánosságra hozatalát, de beszédes tény, hogy a támadások nagy része Stockholm bevándorlók által lakott negyedeiben történt.

A rendőrség feltételezése szerint az esetek többségének hátterében szervezett bűnözői körök közti leszámolások állnak, de felmerült vállalatok és magánszemélyek elleni zsarolási kísérletek gyanúja is. A támadások célja sok esetben nem feltétlenül a gyilkosság, hiszen azok legtöbb esetben éjszaka, kevésbé zsúfolt helyen történtek, azokat jellemzően tárgyak – pl. bejárati ajtók, gépjárművek –, vagy éttermek ellen követték el. Általában csak sérültek voltak, halálos áldozatok nem.

A támadások eszköze változatos: a könnyebben beszerezhető tűzijátéktól a (jellemzően építkezésekről eltulajdonított) dinamiton át a kézigránátokig terjed a sor. A robbantásokkal összefüggésben eddig több mint ötven személyt tartóztattak le, akik közt elkövetők és robbanószerkezeteket előállítók is voltak.

Svédországban évek óta növekszik a robbantásos támadások száma, miközben a lövöldözések visszaszorulóban vannak. 2023-ban rekordszámú, 149 robbantásról számoltak be a hatóságok, a rendőrség 10 tonna robbanóanyagot foglalt le, emellett pedig számos kísérletet meghiúsított.

A felderített cselekmények jellemzően szervezett bűnözői körökhöz kapcsolódtak, a robbantásos támadások a rivális csoportok közti leszámolás egyik eszközévé váltak. Válaszul 2024. január 1-től a svéd kormány megemelte a robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények büntetési tételeit.

A közbiztonság súlyos romlása miatt a svéd parlament is keresi a lehetséges válaszlépéseket. Több párt részéről is felmerült, hogy a súlyos bűncselekmények elkövetése esetén csökkentenék a büntethetőségi korhatárt 15-ről 14 évre, azonban ezzel kapcsolatban még nem alakult ki konszenzus. Az ügy nemzetközi szempontból is fontos, ugyanis 2024-ben dán szervezett bűnözői körök legalább 24 esetben alkalmaztak svéd kiskorúakat bűncselekmények elkövetésére, diplomáciai konfliktust okozva a két ország között.

