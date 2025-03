Deutsch Tamás: Politikai döntéssel, a polgárok feje felett akarják bevenni az EU-ba Ukrajnát

Na most a háborús őrültek háza mellett egy másik túlzó, hogy ne mondjam, sok-sok ijedelemre okot adó fanatikus elképzelés az, amelyik megerősödött a brüsszeli irodaházak folyosóin. Az érdemekre épülő uniós csatlakozás folyamatát felrúgva, politikai döntéssel, az európai polgárok feje fölött be akarják venni, be akarják kényszeríteni, húzni, az Európai Unióba Ukrajnát Brüsszel mai vezetői. Ezért született az a döntés Magyarországon, ezért hirdette meg a magyar miniszterelnök azt, hogy egy véleménynyilvánító szavazáson a magyar polgárok elmondhassák Ukrajna európai uniós csatlakozásáról a véleményüket