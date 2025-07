„Egy afrikai gyereknek keményebb az élete” – a testvére durván beszólt Zverevnek

Viszonylag gyorsan eldőlt Wimbledonban, hogy nem szakad meg Alexander Zverev nyeretlensége a Grand Slam-trófeák tekintetében: Tokió olimpia bajnoka már az első fordulóból sem jutott tovább, Arthur Rinderknech túl nagy falatnak bizonyult a számára. A mérkőzés utána a 28 esztendős teniszező utalt arra, hogy mentális problémái miatt igénybe veheti ez pszichológus segítségét.

Mischa szerint nem kell pátyolgatni Alexander Zverevet (Fotó: AFP/DPA/Marijan Murat)

– Nagyon egyedül érzem magam, mentálisan az Australian Open óta szenvedek. Próbálok kimászni a gödörből, de állandóan visszaesem. Még amikor meccseket nyerek, az sem jelent akkora örömöt, mint korábban. Talán életemben először terápiára lenne szükségem.

Testvérét, Mischa Zverevet meglepte öccse nyilatkozata, elmondása szerint közel sem akkora a baj, mit azt gondolják.

– Jól van. Kikapott, persze, hogy ilyenkor szomorú és csalódott, de ez része a dolgoknak. Most jól van, nem úgy, mint amikor az elmúlt években gondjai voltak a bokájával vagy más téren. Szomorú és sajnálatos, hogy vereséget szenvedett. Nem tudom, mi akart ezzel a terápiával, először hallok erről. Ha valamit mondani akar erről, itt vagyok. Éppen most láttam, úgy tűnt, rendben van. Sok témáról beszéltünk, pozitív dolgokról is, beleértve a meccset. Szóba kerültek szórakoztató dolgok, hogy miket csinálhatunk a következő hetekben. De mindnek pozitív kicsengése volt.

Alexander Zverev és az afrikai gyerekek

A már visszavonult Mischa Zverev nem osztja az emberek aggodalmát.

Rengeteg országban sokkal keményebb az élet. Szerintem az afrikai gyerek élete sokkal keményebb, mint egy Wimbledonban játszó teniszezőé. Milliók küzdenek nehézséggel, a különbség csupán annyi, hogy mi a nyilvánosság előtt tesszük ezt.

Mit tehetünk? Ha mindenki aggódik, az szép és jó, de nem segít a helyzeten. Nagy feneket keríthetünk neki, de nem hiszem, hogy azt szeretné, ha három-négy hetente, vagy akár havonta megkérdeznénk tőle, hogy van. Ha segítségre van szüksége, itt vagyunk neki.