Alcaraz kiröhögte Kyrgiost, aki bizarr véleményt fogalmazott meg róla

Az előző nagy generációt már csak Novak Djokovics képviseli, úgy tűnik, a jövő Jannik Sinneré és Carlos Alcarazé, akik „testvériesen” osztották el egymás között a legutóbbi hat Grand Slam-torna trófeáit, mindkettőnek három-három jutott, előbbi kétszer nyerte meg az Australian Opent és egyszer a US Opent, míg utóbbi kétszer diadalmaskodott a Roland Garroson, egyszer pedig Wimbledonban – és nem mellesleg a most zajló füves pályás GS-tornán is a húsz meccse veretlen, a tegnap Jan-Lennard Struff legyőzésével nyolcaddöntőbe jutott spanyolt tartják a legnagyobb esélyesnek.

Nick Kyrgios gyakran hangoztatja a véleményét, Alcarazt nem rázta meg, amit most mondott Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Al Bello

Kyrgios bizarr magyarázata

A tenisz megmondóembere, Nick Kyrgios szerint azonban hosszú távon a jelenleg is világelső Sinner lehet kettejük versenyfutásának győztese. Furcsa indokkal állt elő Serena Williams korábbi edzőjével, Patrick Mouratoglouval való beszélgetése során.

Szerintem Sinnernek lesz sikeresebb a pályafutása, mert Alcaraz szereti a nőket. Talán elterelik a figyelmét, talán túl sokat fog bulizni. Ez lehet a döntő faktor az én szememben, Sinner fókuszáltabb

– hangzott el az Ultimate Tennis Showdown adásában.

Mouratoglou ezen jót nevetett, majd így felelt: – Sinner általában véve kiegyensúlyozottabb, ilyen a mentalitása. Az egész idényt tekintve Alcaraz jóval több meccset veszít el, mint ő. Ennek nem kellene így lennie, miért veszít el ennyi meccset? Alcaraz nincs mindig ott fejben, meccs közben is vannak hullámhegyei és hullámvölgyei, míg Sinner stabil. Emiatt én is azt gondolom, hogy Sinner sikeresebb lesz. De a végén úgyis a nagy tornákon elért eredmények, illetve az egymás elleni mérlegük fog számítani, mert sok döntőben fognak még összecsapni – magyarázta az edző.

Nos, e tekintetben Alcaraz áll jobban, 8-4-re vezet Sinner ellen, és a legutóbbi öt egymás elleni meccset is behúzta, legutóbb éppen a Roland Garros hihetetlen fináléjában 0-2-ről fordított, míg az olasz 2023 óta vár újabb győzelemre.

– Bárki is nyeri a több egymás elleni meccset, annak lesz több Grand Slam-címe, és ez jelen állás szerint Alcaraz. Ő nyerte a legutóbbi ötöt. Ezek alapján pedig Alcarazt mondanám, de szoros lesz a csata – tette hozzá Mouratoglou.

Kyrgios viszont ez az érvelés után is kitartott Sinner mellett, aki szombaton a spanyol Pedro Martinezzel mérkőzik meg Wimbledonban a nyolcaddöntőbe jutásért.

Alcarazt nem rázta meg Kyrgios véleménye

Alcarazhoz is eljutottak Kyrgios szavai, de nem csinált nagy ügyet az egészből.

– Ez vicces vélemény, nem is lep meg, hogy ő mondta ezt. Mindenki tudja, hogy Janniknak kevesebb hullámvölgye van, mint nekem, de dolgozom ezen. Semmi köze nincs az egésznek a bulizáshoz – szögezte le az ötszörös GS-győztes spanyol.

Alcaraz és Sinner felejthetetlen párizsi döntője: