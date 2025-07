Brad Pitt pimaszul odaszúrt Tom Cruise-nak, az F1 rendezője viszont ismét összehozná a két sztárt

Brad Pitt nem a franchise filmek híve, az Ocean’s filmeket leszámítva nem is szerepelt még folytásokban (leszámítva egy pár képkockás vendégszereplést a Deadpool 2-ben) de az F1 (kritikánk) lehetséges folytatásával kapcsolatban elmondta: ha lesz második rész, szeretne ismét volán mögé ülni, még ha a középpontban szerinte továbbra is a Formula–1 és a Damson Idris által alakított Joshua Pierce karaktere kellene is hogy maradjon.

Tom Cruise a Joseph Kosinski által rendezett Top Gun: Maverickben, ami nélkül az F1 sem készült volna el (Forrás: TMDb)

Brad Pitt és Tom Cruise újra közös filmben szerepelne

A rendező, Joseph Kosinski egy meglepő ötlettel is előállt: szerinte Tom Cruise is csatlakozhatna a folytatáshoz, akivel már a Feledés és a Top Gun: Maverick során is együtt dolgozott, utóbbi kiugró sikere nélkül az F1 sem kaphatott volna zöld utat. A rendező szerint ere akár úgy is sor kerülhetne, hogy visszatér a Mint a villám című NASCAR-filmből ismert Cole Trickle szerepében, aminek szintén megvan a maga kultusza (a film producere a Top Gun, a Mint a villám és az F1 fölött is bábáskodó Jerry Bruckheimer).

A két sztár árnyékában azonban Damson Idris aligha juthatna igazán nagy szerephez.

Kosinski elmondása szerint meg lehetne magyarázni, hogy Hayes és Trickle korábban riválisok voltak, az mindenesetre nem titok, hogy Bruckheimer már dolgozik az 1990-es film folytatásán, és ebben Tom Cruise is örömmel térne vissza, ám részleteket ebben a stádiumban még nem tudott megosztani.

Nem ez az első eset azonban, hogy a két sztár és a rendező neve előkerül egy közös projekt kapcsán. Kosinski már korábban is szeretett volna együtt dolgozni Cruise-zal és Pitt-tel egy autóversenyzős filmben: eredetileg ugyanis ő rendezte volna az Aszfalt királyait, amiben Pitt mellett Cruise is főszerepet kapott volna. A stúdió azonban elutasította a költségvetési terveket, így végül James Mangold rendezte meg a filmet Christian Bale és Matt Damon főszereplésével. Pitt szerint viszont nem ez volt az egyetlen ok:

Tom és én is vezetni akartunk, ő Shelbyt, én Ken Milest játszottam volna. De amikor kiderült, hogy Shelby karaktere alig vezet a filmben, Tom kiszállt

– mondta némi gúnnyal a színész, hiszen Tom Cruise-ról ma már köztudott, hogy él-hal az adrenalinbomba kaszkadőrjelenetekért, ugyanakkor Pitt hozzátette azt is, hogy nagyon örülne, ha végre összejönne egy közös versenyfilmjük. A két színész legutóbb az F1 londoni premierjén mutatkozott együtt, ami rögtön felcsigázta a rajongókat is.