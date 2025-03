Izrael drasztikus lépésre készül Gázában

Az izraeli légierő és tüzérség a napokban kezdte el intenzíven bombázni a Gázai övezetet, miután a Hamász elutasította Steve Witkoff amerikai megbízott által előterjesztett javaslatokat. Izrael védelmi minisztere, Izrael Katz pedig arra utasította a hadsereget, hogy „foglaljon el további területeket Gázában”, amennyiben a Hamász nem engedi szabadon az összes túszt. Ezzel az IDF újra mélyen benyomulhat az övezetbe, ami a tavaly látott véres utcai harcok kiújulásához vezethet.

Izrael hadserege újra benyomulhat az övezetbe, ha a Hamász nem enged

Fotó: AFP

Izrael készen áll az újabb szárazföldi offenzívára

Izrael Katz kijelentette, hogy a hadsereg egyre nagyobb intenzitással folytatja szárazföldi hadműveletét Gázában, amíg minden túszt, élőt és holtat vissza nem hoznak.

Minél tovább áll ellen a Hamász, annál több területet veszít el Izraellel szemben

– mondta Katz. Közleményében Katz azt is megerősítette, hogy Izrael továbbra is elfogadja Steve Witkoff amerikai különmegbízott javaslatát, amely szerint minden elrabolt személyt, élőt és holtat, két szakaszban, egy tűzszünettel elválasztva engednének szabadon.

Fokozni fogjuk a harcokat légi, tengeri és szárazföldi csapásokkal, valamint a szárazföldi hadműveletek kiterjesztésével, amíg a túszok kiszabadulnak és a Hamász el nem bukik

– írta Katz. A védelmi miniszter a háború utáni rendezésről is beszélt, amit továbbra is sok vita övez. Donald Trump amerikai elnök szerint a terület lakhatatlanná vált, ezért az alapoktól kell újjáépíteni az övezetet.

Ehhez azonban az ott élő palesztinoknak el kellene menniük, Donald Trump javaslata alapján elsősorban Egyiptomba és Jordániába.

Azonban a két arab állam nem lenne hajlandó fogadni fogadni őket. De nemcsak a potenciális fogadó országok részéről nagy az ellenállás. A Palesztin Hatóság és a Hamász is kijelentette, hogy az övezet „nem eladó”. Eközben az arab világ vezetői is összegyűltek, hogy megvitassák a háború utáni rendezés kérdését. Megegyezés még nem született a kérdésben, azonban a harcok végeztéig nem is lehet elkezdeni a rendezést.

Véget ért a tűzszünet

Az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom közvetítésével hónapokon át tartó tárgyalások során egy három szakaszból álló tűzszüneti megállapodást javasoltak. Azonban Izrael és a Hamász nem tudtak megegyezni a tűzszünet első szakasz utáni folytatásáról, ezért kiújultak a harcok. Izrael kormányszóvivője, David Mencer a Hamászt okolta az erőszak fellángolásáért, és azt mondta, a szervezet minden túszalkut elutasított.

A tervek megtorpantak, amikor az Egyesült Államok és Izrael javasolta az első szakasz meghosszabbítását. A Hamász ezt elutasította, és egyértelmű kísérletnek nevezte Izrael részéről a megegyezés kijátszására.

Izrael szerint a Hamász még mindig 59 túszt tart fogva, közülük 24-ről feltételezik, hogy életben vannak.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonban 2025. február 7-én (Fotó: AFP)