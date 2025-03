Megkezdődtek az ukrán–amerikai tárgyalások Szaúd-Arábiában

Megkezdte a tárgyalást az amerikai és az ukrán küldöttség a szaúd-arábiai Dzsiddában található Ritz-Carlton szállodában – számol be róla a The Kiyv Independent ukrán hírportál. Az ukrán tárgyaló delegáció egyik tagja, Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke rövid nyilatkozatot is tett.

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke a dzsiddai tárgyaláson (Fotó: AFP)

Az amerikai csapattal folytatott találkozó nagyon konstruktívan kezdődött; az igazságos és tartós béke megteremtésén dolgozunk

– idézi a portál Jermak szavait.

Ez az első ukrán–amerikai találkozó a két elnök emlékezetes február végi washingtoni szócsatája óta, amelynek végén az ukrán államfőt gyakorlatilag kidobták a Fehér Házból.

Az elmúlt napokban az ukrán delegáció tagjait brit és francia tanácsadók – köztük Jonathan Powell, Keir Starmer brit kormányfő nemzetbiztonsági tanácsadója, készítették fel, hogy hogyan tárgyaljanak az amerikai féllel.

Ukrajna szempontjából óriási most a tét, hiszen Donald Trump amerikai elnök a washingtoni botrány után leállította mind a fegyverszállításokat, mind a hírszerzési adatok megosztását a háborúban álló országgal, így az ukránok most mindent megtesznek, hogy valahogyan helyreállítsák a megrendült viszonyt az Egyesült Államokkal. Hogy ehhez mire van szükség, azt maga az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg még hétfőn.

A legfontosabb dolog, amivel innen távoznunk kell, az az erős érzés, hogy Ukrajna kész nehéz dolgokat tenni, ahogyan az oroszoknak is nehéz dolgokat kell tenniük, hogy véget vessenek ennek a konfliktusnak, vagy legalább valamilyen formában szüneteltessék azt

– mondta Marco Rubio.

A tárgyalások fő témája a tűzszünet lehetősége, ám a felek elképzelései jelentősen eltérnek. Ukrajna a légi és tengeri csapások azonnali beszüntetését javasolja, de biztonsági garanciákat kér, mielőtt a szárazföldi erői letennék a fegyvert, az Egyesült Államok viszont azonnali és átfogó tűzszünetet sürget.

Borítókép: Az amerikai és az ukrán delegáció Dzsiddában (Fotó: AFP)