Ukrán katonák megrendítő beszámolói láttak napvilágot

Destroyed M1A1 SA Abrams ARAT APU tank with a protection cage near the village of Zaoleshenka, Kursk region.

`51°13'04.1"N 35°14'38.8"E`