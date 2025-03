Nem jár túlórapénz az űrhajósoknak, akik kilenc hónappal többet töltöttek az űrben

Nem jár kivételezett státusz az űrhajósok számára, ha túlórákról van szó – számol be róla a The New York Times amerikai napilap. Suni Williams és Butch Wilmore mindössze napi 5 dolláros költségtérítésre jogosult az egy hét helyett kilenc hónaposra nyúlt küldetés után.

Az űrhajósok a hosszúra nyúlt küldetés után múlt szerdán tértek vissza a Földre (Fotó: Anadolu via AFP)

Az űrben tartózkodó NASA-űrhajósok hivatalos kiküldetési paranccsal rendelkező szövetségi alkalmazottak

– nyilatkozta Jimi Russell, a NASA űrműveleti küldetési igazgatóságának szóvivője.

Ez bizony azt jelenti, hogy bármilyen hosszúra nyúlik is egy küldetés, nem jár nekik sem túlórapénz, sem hétvégi pótlék, tehát a 286 naposra nyúlt utazás után mindössze 1430 dollárt kapnak, ami alig félmillió forintnak felel meg.

Ez azért nem mondható extrém mértékű kompenzációnak egy olyan munkáért, amely olyan mértékű csont- és izomveszteséget okoz, hogy a két űrhajóst hordágyon kellett szállítani a múlt heti földet érésük után.

Az esetről Donald Trump amerikai elnököt is megkérdezték az újságírók.

Soha senki nem említette ezt nekem. Ha kell, a saját zsebemből fogom kifizetni

– idézi Trump válaszát a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Mint arról beszámoltunk, Wilmore és Williams tavaly júniusban indult el egy egyhetesre tervezett küldetésre. Rendben megérkeztek a Nemzetközi Űrállomásra, azonban egy műszaki probléma miatt az eredetileg tervezett visszatérésük meghiúsult. Végül múlt szerdán a Dragon űregységével tudtak visszatérni a Földre. Érkezésükkor nem akármilyen üdvözlésben volt részük, az Amerikai-öböl vizében landoló egység körül ugyanis delfinek jelentek meg.

Borítókép: Suni Williams integet a visszatérése után (Fotó: Anadolu via AFP)